СМИ: Шарлиз Терон встречается с бывшим партнёром Холли Берри

Шарлиз воспитывает двух дочерей, 10-летнюю Джексон и 8-летнюю Огуст, а Обри воспитывает 14-летнюю дочь Налу вместе со своей бывшей возлюбленной Холли Берри, с которой он расстался в 2010 году.
Источник издания утверждает, что отношения Шарлиз и Гэбриэла протекают неспешно, и что пока что «там ничего серьёзного».
Шарлиз не была в «серьёзных» отношениях с 2015 года, с тех пор, как рассталась с Шоном Пенном, провстречавшись с ним полтора года. «Людям сложно поверить в то, что я была на нескольких свиданиях, но я ни с кем не встречалась больше пяти лет», призналась актриса в интервью Дрю Берримор в 2020 году.
фото: Шарлиз Терон с дочерьми
Впрочем, на протяжении последних нескольких лет Шарлиз повторяет, что вполне довольна своей жизнью и без мужчины. В том же интервью актриса заверила Дрю Берримор: «Я честно могу сказать, что не чувствую себя одинокой. С тех пор, как у меня появились дети. Это не значит, что они заменили мне каким-то образом мужчин или отбили у меня к ним интерес. Но в какой-то момент твои приоритеты смещаются в сторону очень высоких запросов и ожиданий, просто потому что быть родителем - это огромный труд. И приятной частью этой работы является момент в конце дня, когда я ложусь спать и думаю: «Боже мой, я бы не хотела, чтобы этот день был другим».
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