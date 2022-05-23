«Кем я должна быть, чтобы придумать такой псевдоним?»: Лиза Шакира о подлинности своей фамилии

19 мая на «Кинопоиске» стартовал сериал «Нулевой пациент»
, рассказывающий о первой вспышке ВИЧ в СССР, произошедшей в 1988 году в детской больнице в Элисте
. Одну из ролей в сериале исполнила 27-летняя Елизавета Шакира
, чей яркий дебют состоялся годом ранее в сериале «Контейнер»
. До работы в кино Елизавета занималась лёгкой атлетикой и попробовала себя в качестве модели. А с ролями в кино ей немножко подсобила чуткая Вселенная, о чём актриса рассказала в интервью изданию «OK!»
.
О лёгкой атлетике и физической зажатости
«Легкая атлетика была, в школе. Когда мне было 11, родители отправили меня в Англию, где я проучилась полтора года, там же культ спорта, культ соревнований. А у меня длинные ноги, и физкультурники решили, что мне надо заниматься легкой атлетикой. Я даже соревновалась дважды за школу, а потом слилась»
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«В физическом плане по своим ощущениям я узел. У меня зажимы телесные, плечи, руки, я всё время сжимаю кулачки. Сейчас у меня, например, ноги переплетены, их просто не видно, и только кажется, что я такая свободная. Мне, естественно, нужен постоянно какой-то стимул, толчок. Я мечтаю, чтобы рядом со мной оказался человек, который держал бы меня за ручку, вдохновлял и подталкивал. Но это тяжелая, дорогостоящая работа, и прежде всего для себя таким человеком должна стать я сама. А пока я узелок»
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О модельной карьере
«У мамы очень много подруг-моделей, они в какой-то момент сказали: а давай мы ее отведем в наше агентство. Я подумала: а почему бы и да? Пошла в агентство, меня сразу взяли. Это тоже часть пути, у папы есть старые видео, где я говорю, что хочу быть моделью, а мне там лет шесть. Это, наверное, был гештальт, который нужно было закрыть. Мне в детстве часто говорили про мои внешние данные, что ими надо пользоваться, ну я и подумала: раз так говорят, надо попробовать. Но это не то использование, которое мне понравилось, для меня всё это оказалось слишком бездушным, мне не понравилась роль манекена. В 17–18 лет я попала в капкан из стереотипов о том, что все модели — манекены. Хотя это не так. Но я просто сбежала. [Проработала] три месяца в Индонезии, месяц в Шанхае. Как раз оттуда, не выдержав нагрузки, я и смылась, нарушив договор — проработав всего месяц вместо двух»
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«До сих пор жалею [об этом]. Мне кажется, это был слабый поступок. В такие моменты я говорю, что в альтернативной реальности Лиза, естественно, не бросила и у нее совершенно другая жизнь, а Лиза «здесь и сейчас» выбрала оставить карьеру модели. Может, то, что я бросила, привело меня к тому, что я имею сейчас»
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О кухонных разговорах со Вселенной
«Я очень много писала самопроб, никак не могла пробиться... И в какой-то момент встала на своей кухне и громко сказала: «Вселенная, мне нужна роль, чтобы проработать отношения с папой». Буквально через месяц меня утвердили в «Контейнер».
Перед тем как мне прислали пробы [на Нулевого пациента], попробовала еще раз и сказала: «Вселенная, с папой сработало, теперь хочу любовную историю в кино!»
В ноябре [я переехала из Питера в Москву]. Я весной сказала себе (опять же на своей кухне): если осенью в Москве у меня будут съемки, я перееду — и вот мы начали снимать «Нулевого пациента». Ну нельзя было нарушать договоренности, Вселенная — капризная»
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О фамилии
«Когда я родилась, певица Шакира уже была известной. Долгое время я вообще не принимала свою фамилию. Но если честно, у меня есть встречный вопрос тем, кто спрашивает, настоящая ли это фамилия: «Ну правда, какой я должна быть, что должно было мной руководить, чтобы я придумала такой псевдоним?!» Нет, это моя фамилия, которой сейчас я очень горжусь. Это удобно, это запоминается, да и просто звучит классно — Лиза Шакира»
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