Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Кем я должна быть, чтобы придумать такой псевдоним?»: Лиза Шакира о подлинности своей фамилии

23 мая
2022 год

Лайфстайл >>
23 мая 2022
19 мая на «Кинопоиске» стартовал сериал «Нулевой пациент», рассказывающий о первой вспышке ВИЧ в СССР, произошедшей в 1988 году в детской больнице в Элисте. Одну из ролей в сериале исполнила 27-летняя Елизавета Шакира, чей яркий дебют состоялся годом ранее в сериале «Контейнер». До работы в кино Елизавета занималась лёгкой атлетикой и попробовала себя в качестве модели. А с ролями в кино ей немножко подсобила чуткая Вселенная, о чём актриса рассказала в интервью изданию «OK!».

«Кем я должна быть, чтобы придумать такой псевдоним?»: Лиза Шакира о подлинности своей фамилии

О лёгкой атлетике и физической зажатости

«Легкая атлетика была, в школе. Когда мне было 11, родители отправили меня в Англию, где я проучилась полтора года, там же культ спорта, культ соревнований. А у меня длинные ноги, и физкультурники решили, что мне надо заниматься легкой атлетикой. Я даже соревновалась дважды за школу, а потом слилась».

«В физическом плане по своим ощущениям я узел. У меня зажимы телесные, плечи, руки, я всё время сжимаю кулачки. Сейчас у меня, например, ноги переплетены, их просто не видно, и только кажется, что я такая свободная. Мне, естественно, нужен постоянно какой-то стимул, толчок. Я мечтаю, чтобы рядом со мной оказался человек, который держал бы меня за ручку, вдохновлял и подталкивал. Но это тяжелая, дорогостоящая работа, и прежде всего для себя таким человеком должна стать я сама. А пока я узелок».

«Кем я должна быть, чтобы придумать такой псевдоним?»: Лиза Шакира о подлинности своей фамилии

О модельной карьере

«У мамы очень много подруг-моделей, они в какой-то момент сказали: а давай мы ее отведем в наше агентство. Я подумала: а почему бы и да? Пошла в агентство, меня сразу взяли. Это тоже часть пути, у папы есть старые видео, где я говорю, что хочу быть моделью, а мне там лет шесть. Это, наверное, был гештальт, который нужно было закрыть. Мне в детстве часто говорили про мои внешние данные, что ими надо пользоваться, ну я и подумала: раз так говорят, надо попробовать. Но это не то использование, которое мне понравилось, для меня всё это оказалось слишком бездушным, мне не понравилась роль манекена. В 17–18 лет я попала в капкан из стереотипов о том, что все модели — манекены. Хотя это не так. Но я просто сбежала. [Проработала] три месяца в Индонезии, месяц в Шанхае. Как раз оттуда, не выдержав нагрузки, я и смылась, нарушив договор — проработав всего месяц вместо двух».

«До сих пор жалею [об этом]. Мне кажется, это был слабый поступок. В такие моменты я говорю, что в альтернативной реальности Лиза, естественно, не бросила и у нее совершенно другая жизнь, а Лиза «здесь и сейчас» выбрала оставить карьеру модели. Может, то, что я бросила, привело меня к тому, что я имею сейчас».

«Кем я должна быть, чтобы придумать такой псевдоним?»: Лиза Шакира о подлинности своей фамилии

О кухонных разговорах со Вселенной

«Я очень много писала самопроб, никак не могла пробиться... И в какой-то момент встала на своей кухне и громко сказала: «Вселенная, мне нужна роль, чтобы проработать отношения с папой». Буквально через месяц меня утвердили в «Контейнер».
Перед тем как мне прислали пробы [на Нулевого пациента], попробовала еще раз и сказала: «Вселенная, с папой сработало, теперь хочу любовную историю в кино!»
В ноябре [я переехала из Питера в Москву]. Я весной сказала себе (опять же на своей кухне): если осенью в Москве у меня будут съемки, я перееду — и вот мы начали снимать «Нулевого пациента». Ну нельзя было нарушать договоренности, Вселенная — капризная».

«Кем я должна быть, чтобы придумать такой псевдоним?»: Лиза Шакира о подлинности своей фамилии

О фамилии

«Когда я родилась, певица Шакира уже была известной. Долгое время я вообще не принимала свою фамилию. Но если честно, у меня есть встречный вопрос тем, кто спрашивает, настоящая ли это фамилия: «Ну правда, какой я должна быть, что должно было мной руководить, чтобы я придумала такой псевдоним?!» Нет, это моя фамилия, которой сейчас я очень горжусь. Это удобно, это запоминается, да и просто звучит классно — Лиза Шакира».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Всё не так однозначно: «Нулевой пациент» — сериал о том, как умирает страна, пока все спят
СПИД в СССР: Ольга Сутулова, Павел Табаков и Стася Милославская
Поиск по меткам
воспоминанияоткровение
персоны
ШакираЕлизавета Шакира
фильмы
КонтейнерНулевой пациент

фотографии >>
«Кем я должна быть, чтобы придумать такой псевдоним?»: Лиза Шакира о подлинности своей фамилии фотографии
«Кем я должна быть, чтобы придумать такой псевдоним?»: Лиза Шакира о подлинности своей фамилии фотографии
«Кем я должна быть, чтобы придумать такой псевдоним?»: Лиза Шакира о подлинности своей фамилии фотографии
«Кем я должна быть, чтобы придумать такой псевдоним?»: Лиза Шакира о подлинности своей фамилии фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Валентина Дугина
22 мая ушла из жизни актриса Валентина Дугина.
Наталья Величко
21 мая ушла из жизни актриса Наталья Величко.

День рождения >>

Дмитрий Богдан
Джульетта Геринг
Лариса Гузеева
Екатерина Зорина
Нелли Корниенко
Надир Малишевский
Евгений Сытый
Гунарс Цилинский (Цилинскис)
Павел Чинарёв
Залман Кинг
Джоан Коллинз
Герберт Маршалл
Вотан Вилке Мёринг
Джон Пэйн
Надя Уль
Улла Якобсон
все родившиеся 23 мая >>

Афиша кино >>

Святым тут не место
боевик, криминальный фильм, триллер
Мексика, США, 2022
Служанка
драма, мелодрама, триллер, экранизация, эротика
Южная Корея, 2016
Кто твоя бабушка, чувак?
комедия
Бельгия, Франция, 2019
Точка кипения
драма, триллер
Великобритания, 2021
Эскортницы
драма, экранизация
Польша, 2021
Остров призраков
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Отряд «Призрак»
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2022
Аманат
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2022
Мой папа - вождь!
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2022
Снежная королева-5
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2022
Настоящее лето Димки Бобрикова
комедия, семейное кино, экранизация
Россия, 2022
Волк с Уолл-стрит
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2013
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram