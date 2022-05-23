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Константин Хабенский и Марина Кравец стали амбассадорами банка Открытие

23 мая
2022 год

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23 мая 2022
Банк «Открытие» объявил о запуске обновлённой концепции продвижения бренда, в рамках которой 23 мая стартовала первая рекламная кампания с участием новых амбассадоров - актёра Константина Хабенского и телеведущей Марины Кравец.

Константин Хабенский и Марина Кравец стали амбассадорами банка Открытие

За разработку концепции отвечает агентство «BBDO Moscow» и продакшн «Hype», которые придумали для Хабенского роль мэтра, преподающего уроки актёрского мастерства «ученице» Марине Кравец.
В рекламных роликах банка герой Хабенского пытается пробиться с высокими идеями сквозь практичность и приземлённость своей ученицы, которая имеет привычку сравнивать все на свете явления с банковскими инструментами.





Так что в ближайшее время дуэт Хабенского и Кравец будет замыливать глаза россиян на ТВ, в наружной рекламе и дисплеях всевозможных гаджетов. Также сотрудничество с банком обязывает Марину и Константина участвовать в клиентских мероприятиях банка, специальных и социальных проектах.
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Константин Хабенский и Марина Кравец стали амбассадорами банка Открытие фотографии
Константин Хабенский и Марина Кравец стали амбассадорами банка Открытие фотографии
Константин Хабенский и Марина Кравец стали амбассадорами банка Открытие фотографии
Константин Хабенский и Марина Кравец стали амбассадорами банка Открытие фотографии
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