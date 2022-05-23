Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кортни Лав заявила, что Джонни Депп спас жизнь ей и её дочери

23 мая
2022 год

Лайфстайл >>
23 мая 2022
Пока идёт эпичный судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд, всё больше осмелевших (в свете выявленных ложных заявлений Хёрд) коллег Деппа публично выступают в его поддержку, рассказывая о его доброте.
На днях в защиту Джонни выступила вдова Курта Кобейна, актриса и певица Кортни Лав. В своём видео-обращении Кортни вспомнила, как в 1995 году Джонни Депп спас ей жизнь после передозировки наркотиками. Дело было в культовом клубе «The Viper Room», совладельцем которого был Депп - в середине 90-х расположенный в Западном Голливуде клуб стал местом притяжения знаменитостей.

Кортни Лав заявила, что Джонни Депп спас жизнь ей и её дочери
фото: Кортни Лав и Курт Кобейн с дочерью Френсис

«На самом деле я не хочу высказывать никаких публичных суждений, я просто хочу рассказать, что Джонни сделал мне массаж сердца в 1995 году, когда я передознулась рядом с клубом», - заявила Кортни.
Для Лав это были непростые времена - она переживала потерю Курта Кобейна, который покончил с собой в 1994 году в возрасте 27 лет, оставив Кортни с малолетней дочерью Фрэнсис Бин.

Кортни Лав заявила, что Джонни Депп спас жизнь ей и её дочери
фото: Кортни с дочерью Френсис

В видео Лав также рассказала, что Депп несколько раз принимал участие в жизни её дочери и тем самым тоже спас ей жизнь. «Пока я торчала на крэке, а Фрэнсис приходилось страдать из-за всего этого и иметь дело со всеми этими соцработниками, Джонни написал ей четырёхстраничное письмо, которое она никогда мне не показывала. Он присылал лимузины к её школе (рядом с которой вечно паслись все эти соцработники) для неё и её друзей, чтобы их отвезли в кинотеатр на «Пиратов Карибского моря». Опять же, его даже никто об этом не просил. Он делал это несколько раз. Он бронировал для Френсис специальное место в кинозале с её именем на сидении. Я никогда не видела эти фильмы про пиратов, но Френсис их любила. Когда ей было 13 лет, она сказала мне «Мама, он мне жизнь спас. И говорила это несколько раз», - вспоминает Кортни.

Кортни Лав заявила, что Джонни Депп спас жизнь ей и её дочери
фото: Джонни Депп

Выразив поддержку Деппу и заняв, таким образом, его сторону, Кортни подчеркнула, что сочувствует Эмбер Хёрд. Однако, осуждает ей за использование повестки в личных целях. «Я была самой ненавидимой женщиной в Америке. Меня весь мир ненавидел, и это очень…Я очень сочувствую Эмбер и тому, через что она проходит. Б****, да вы можете себе представить, каково сейчас быть ею?
Но если ты используешь движение [#metoo] для достижения личных целей, тогда, надеюсь, справедливость восторжествует, какой бы она не была».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Бывшая возлюбленная Джонни Деппа Эллен Баркин выступила против него в суде
Ева Грин публично поддержала Джонни Деппа
«Этот парень спас меня»: Дженнифер Грей о своём романе с Джонни Деппом
Хронология конфликта: Джонни Депп и Эмбер Хёрд обвиняют друг друга в побоях
Поиск по меткам
воспоминаниянасилиеоткровениесуд
персоны
Джонни ДеппКортни ЛавЭмбер Хёрд
фильмы
Пираты Карибского моря

фотографии >>
Кортни Лав заявила, что Джонни Депп спас жизнь ей и её дочери фотографии
Кортни Лав заявила, что Джонни Депп спас жизнь ей и её дочери фотографии
Кортни Лав заявила, что Джонни Депп спас жизнь ей и её дочери фотографии
Кортни Лав заявила, что Джонни Депп спас жизнь ей и её дочери фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Валентина Дугина
22 мая ушла из жизни актриса Валентина Дугина.
Наталья Величко
21 мая ушла из жизни актриса Наталья Величко.

День рождения >>

Дмитрий Богдан
Джульетта Геринг
Лариса Гузеева
Екатерина Зорина
Нелли Корниенко
Надир Малишевский
Евгений Сытый
Гунарс Цилинский (Цилинскис)
Павел Чинарёв
Залман Кинг
Джоан Коллинз
Герберт Маршалл
Вотан Вилке Мёринг
Джон Пэйн
Надя Уль
Улла Якобсон
все родившиеся 23 мая >>

Афиша кино >>

Святым тут не место
боевик, криминальный фильм, триллер
Мексика, США, 2022
Служанка
драма, мелодрама, триллер, экранизация, эротика
Южная Корея, 2016
Кто твоя бабушка, чувак?
комедия
Бельгия, Франция, 2019
Точка кипения
драма, триллер
Великобритания, 2021
Эскортницы
драма, экранизация
Польша, 2021
Остров призраков
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Отряд «Призрак»
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2022
Аманат
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2022
Мой папа - вождь!
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2022
Снежная королева-5
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2022
Настоящее лето Димки Бобрикова
комедия, семейное кино, экранизация
Россия, 2022
Волк с Уолл-стрит
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2013
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен