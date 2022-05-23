Кортни Лав заявила, что Джонни Депп спас жизнь ей и её дочери

Пока идёт эпичный судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд, всё больше осмелевших (в свете выявленных ложных заявлений Хёрд) коллег Деппа публично выступают в его поддержку, рассказывая о его доброте.
На днях в защиту Джонни выступила вдова Курта Кобейна, актриса и певица Кортни Лав. В своём видео-обращении Кортни вспомнила, как в 1995 году Джонни Депп спас ей жизнь после передозировки наркотиками. Дело было в культовом клубе «The Viper Room», совладельцем которого был Депп - в середине 90-х расположенный в Западном Голливуде клуб стал местом притяжения знаменитостей.
фото: Кортни Лав и Курт Кобейн с дочерью Френсис
«На самом деле я не хочу высказывать никаких публичных суждений, я просто хочу рассказать, что Джонни сделал мне массаж сердца в 1995 году, когда я передознулась рядом с клубом», - заявила Кортни.
Для Лав это были непростые времена - она переживала потерю Курта Кобейна, который покончил с собой в 1994 году в возрасте 27 лет, оставив Кортни с малолетней дочерью Фрэнсис Бин.
фото: Кортни с дочерью Френсис
В видео Лав также рассказала, что Депп несколько раз принимал участие в жизни её дочери и тем самым тоже спас ей жизнь. «Пока я торчала на крэке, а Фрэнсис приходилось страдать из-за всего этого и иметь дело со всеми этими соцработниками, Джонни написал ей четырёхстраничное письмо, которое она никогда мне не показывала. Он присылал лимузины к её школе (рядом с которой вечно паслись все эти соцработники) для неё и её друзей, чтобы их отвезли в кинотеатр на «Пиратов Карибского моря». Опять же, его даже никто об этом не просил. Он делал это несколько раз. Он бронировал для Френсис специальное место в кинозале с её именем на сидении. Я никогда не видела эти фильмы про пиратов, но Френсис их любила. Когда ей было 13 лет, она сказала мне «Мама, он мне жизнь спас. И говорила это несколько раз», - вспоминает Кортни.
фото: Джонни Депп
Выразив поддержку Деппу и заняв, таким образом, его сторону, Кортни подчеркнула, что сочувствует Эмбер Хёрд. Однако, осуждает ей за использование повестки в личных целях. «Я была самой ненавидимой женщиной в Америке. Меня весь мир ненавидел, и это очень…Я очень сочувствую Эмбер и тому, через что она проходит. Б****, да вы можете себе представить, каково сейчас быть ею?
Но если ты используешь движение [#metoo] для достижения личных целей, тогда, надеюсь, справедливость восторжествует, какой бы она не была».
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