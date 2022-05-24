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«Женщина не имеет право решать - рожать или нет»: Дмитрий Певцов высказался против абортов

24 мая
2022 год

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24 мая 2022
Актёр Дмитрий Певцов стал гостем шоу «Эмпатия Манучи» и в беседе с ведущим Вячеславом Манучаровым поднял болезненный вопрос чудовищного демографического кризиса в России. Причину такого спада Дмитрий видит вовсе не в экономических и социально-политических проблемах, сказывающихся на высокой смертности в депрессивных регионах и возрастающем уровне эмиграции, а исключительно в идеологических причинах.

«Женщина не имеет право решать - рожать или нет»: Дмитрий Певцов высказался против абортов

«У нас чудовищная демографическая яма. В 1961 году коэффициент рождаемости был в два раза выше, чем в 2019. То есть, фактически мы вымираем. Потому что идеология «живи для себя» пришла и к нам. В 90-е люди не рожали, потому что страшно было и не на что. А православие только возрождалось. Известная аксиома: «Господь дает детей и даёт на детей». Собственно, все православные, да и мусульмане - они все многодетные, если здоровье позволяет. А в 2000-х люди, которые более-менее в 90-е выжили, стали жить для себя. Мы столкнулись с тем, что идеология влияет на рождаемость впрямую. Жить надо не для себя. Даёт Господь детей - вперёд. А когда [секс] становится индустрией развлечений, спортом и видом отдыха и никакого отношения к детям не имеет, о какой рождаемости тут говорить? Все занимаются получением удовольствий. А то, что нам дано это для того, чтобы мы продолжали свой род - об этом начисто забыто. А в православных семьях невозможны близкие отношения до венчания, это грех».

Всю ответственность за демографический спад Дмитрий склонен возлагать на российских женщин, которые заразились странной, чуждой и непонятной актёру идеей, выраженной в лозунге «Моё тело - моё дело». Дмитрий совершенно искренне считает, что женщины не имеют право решать, хотят они иметь детей или нет. Актёр прямым текстом заявил, что у женщин такого права нет.

«У нас проблема с рождаемостью. Плюс узаконенное убийство детей. Аборты оплачиваются по ОМС. Ну как? Мы платим налоги за то, чтобы женщины делали себе аборты. Это фактически детоубийство. Понятно, есть разные причины. Но начинается всё с головы. Для православного человека аборт - это тягчайший грех.
Я против абортов. Нельзя убивать детей, нельзя убивать вообще никого. Почему у нас и смертной казни нет, слава Богу. Потому что не вправе человек лишать жизни другого, если это не [спецоперация]. Это не право женщин - рожать или нет. Нужно рожать всегда, обязательно. Дети даются от Господа. Если она [аборт] совершит, она во-первых, может лишиться навсегда возможности рожать детей. Это преступление, которое в любом случае будет наказано - здесь ли, на этой земле, или когда её душа отойдёт от тела».

«Женщина не имеет право решать - рожать или нет»: Дмитрий Певцов высказался против абортов

Более того, Певцов не видит никакой проблемы в том, что беременность могла наступить в результате изнасилования. В этом случае, по мнению актёра, женщине просто выпало «испытание», которое, видимо, нужно принять молча и с благодарностью. Ну и, по возможности, расслабиться и получить удовольствие.

«Что касается изнасилований: Господь никогда не даёт нам то, что нам не по силам. И то, что с нами происходит, даже самое ужасное - всегда происходит на благо нашей души. Всегда. А вот как мы пройдём это испытание - другое дело».

Единственным аргументом в пользу аборта Певцов считает медицинские показатели, причём, далеко не все, а только те случаи, когда есть прямая угроза жизни матери. «Медицинские показания, наверное, можно обсуждать - когда есть угроза жизни матери. Но в случае здоровой матери и здорового ребёнка - нет».

«Женщина не имеет право решать - рожать или нет»: Дмитрий Певцов высказался против абортов
фото: Ольга Дроздова с сыном Елисеем

Такая болезненная фиксация актёра на теме деторождения объясняется, скорее всего, непростым личным опытом. Именно из-за раннего аборта его супруга, актриса Ольга Дроздова очень долго не могла забеременнеть снова. И «вымолила» себе сына лишь к 42 годам. Дроздова неоднократно поднимала эту проблему в различных интервью, рассказывая о том, как в советское время многие актрисы боялись беременнеть и рожать из-за страха потерять карьеру. «Считалось, что это нормально - аборт. Это я сейчас своим ученицам говорю: «Девочки, захотите рожать прям сейчас, на первом курсе - давайте. Всех воспитаем, всех вырастим. Не бойтесь этого ни в коем случае!» А тогда это было страшно, это было под запретом везде. И в институтах».
Правда, с тех пор очень многое изменилось, и теперь многие артистки (и даже балерины) не отказывают себе в удовольствии иметь нескольких детей, не беспокоясь за сохранность своей карьеры. Примеров тому масса: Валерия Гай-Германика, Елена Подкаминская, Мария Порошина, Евгения Добровольская, Мария Шукшина, Екатерина Климова, Мария Кожевникова - многодетные артистки, которым ничто не помешало родить трёх и более детей. И далеко не все они - ортодоксальные верующие.

Свои идеи об истинном предназначении женщин и мужчин Певцов и Дроздова пытаются внедрять даже своим ученикам в Институте современного искусства, зачем-то продолжая тратить их время и деньги на то, во что они даже не верят сами: «У нас на курсе уже трое детей родилось. Мы очень рады. Мы им вообще всем говорим, девчонкам: «Самая главная ваша профессия - это счастливо, удачливо выйти замуж. И рожайте детей как можно больше». А мужикам говорим: «Вы закончите институт и какую-нибудь нормальную профессию себе найдите, мужскую». Ну они так ухмыляются, они думают, что я шучу. Я не шучу».

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обсуждение >>
№ 1
Aleg (Минск)   24.05.2022 - 15:23
Скандальное заявление! Очень скандальное! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Женщина не имеет право решать - рожать или нет»: Дмитрий Певцов высказался против абортов фотографии
«Женщина не имеет право решать - рожать или нет»: Дмитрий Певцов высказался против абортов фотографии
«Женщина не имеет право решать - рожать или нет»: Дмитрий Певцов высказался против абортов фотографии
«Женщина не имеет право решать - рожать или нет»: Дмитрий Певцов высказался против абортов фотографии
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