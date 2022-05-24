«Женщина не имеет право решать - рожать или нет»: Дмитрий Певцов высказался против абортов

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Кортни Лав заявила, что Джонни Депп спас жизнь ей и её дочери

Майкл Шин стал отцом в третий раз

Он - учитель, она - ученица

23 мая

«Кем я должна быть, чтобы придумать такой псевдоним?»: Лиза Шакира о подлинности своей фамилии

А также о модельной карьере и кухонных разговорах со Вселенной