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«Он сатанист. Страшный и опасный человек»: Дмитрий Певцов о Константине Богомолове

24 мая
2022 год

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24 мая 2022

Актёр, преподаватель и депутат Госдумы Дмитрий Певцов поделился своим мнением о творческой деятельности Кирилла Серебренникова и Константина Богомолова в рамках разговора о цензуре в кино и театре. В интервью Вячеславу Манучарову Дмитрий выразил уверенность в том, что цензуру необходимо вернуть в кино и театры в виде специальной экспертной комиссии.

«Он сатанист. Страшный и опасный человек»: Дмитрий Певцов о Константине Богомолове
фото: Дмитрий Певцов

«Надо цензуру возвращать. Пора уже давно. Давно. И я об этом не раз говорил. И я считаю, что государство должно контролировать то, на что тратятся деньги налогоплательщиков. Если государство отдало деньги и плюнуло - это опасность, в том числе и для самого же государства. Поэтому рождаются Богомоловы, Серебренниковы и так далее. Должна быть экспертная комиссия. Были худсоветы, которые принимали спектакли в советское время. Да, у них были жёсткие политические требования, но там были в том числе и профессионалы от искусства. Я считаю, что такие экспертные советы надо обязательно возвращать. Причем, чтобы там обязательно были представители четырёх главных религиозных конфессий. Есть сферы жизни, которые нельзя выносить на сцену. А их выносят».

«Он сатанист. Страшный и опасный человек»: Дмитрий Певцов о Константине Богомолове
фото: Кирилл Серебренников

Если упомянутого Кирилла Серебренникова Певцов (посмотрев всего лишь один спектакль режиссёра) ещё готов признать талантливым человеком, то для Константина Богомолова у артиста не нашлось ни одного доброго слова.

«Я видел Серебренникова, один спектакль. Это был «Изображая жертву» во МХАТе. И я понимаю, что он талантливый режиссёр. И Богомолова я видел, он ставил в Ленкоме (это была одна из редких ошибок Марка Захарова) вот этот ужасный спектакль «Князь», по «Идиоту». Где он сам и играет. Ну это просто богохульство, открытый, наглый сатанизм. Спектакль ещё при Захарове перестал идти. Ну, бывают ошибки.

«Он сатанист. Страшный и опасный человек»: Дмитрий Певцов о Константине Богомолове
фото: Константин Богомолов в спектакле "Князь"

То, что [Богомолов] худрук Театра на Малой Бронной - это чудовищно. Я считаю, что он сатанист. Что он просто антитеатральный антихудожник. Бывает талант от Бога, бывает от дьявола. Он душу продал давно уже. Ну он не в курсе, он думает, что занимается искусством. Но это страшный и опасный человек. Хорошо, что хоть [в театре] небольшое количество зрителей помещается».
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«Он сатанист. Страшный и опасный человек»: Дмитрий Певцов о Константине Богомолове фотографии
«Он сатанист. Страшный и опасный человек»: Дмитрий Певцов о Константине Богомолове фотографии
«Он сатанист. Страшный и опасный человек»: Дмитрий Певцов о Константине Богомолове фотографии
«Он сатанист. Страшный и опасный человек»: Дмитрий Певцов о Константине Богомолове фотографии
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