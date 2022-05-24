«Он сатанист. Страшный и опасный человек»: Дмитрий Певцов о Константине Богомолове

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24 мая

«Женщина не имеет право решать - рожать или нет»: Дмитрий Певцов высказался против абортов

Актёр считает, что беременность вследствие изнасилования - это одно из испытаний, которые «всегда во благо нашей души»