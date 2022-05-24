«Это, наверное, главный его подарок мне»: Дмитрий Певцов об обретении веры после гибели сына

В 2012 году в жизни Дмитрия Певцова и его бывшей возлюбленной Ларисы Блажко произошла трагедия - их сын Даниил скончался в результате несчастного случая на 22 году жизни. Для Дмитрия эта страшная утрата обернулась обретением веры. В интервьюВячеславу Манучарову актёр признался, что вера - главный посмертный подарок сына.
фото: Даниил Певцов
«[До смерти сына] я ходил в храм формально. Жена с собой брала. Ничего не понимал, что, кто там поёт. Выдерживал просто, когда это закончится. Терпел и всё.
Каждый по-разному приходит к вере. Вот у нас мальчик один на курсе, я очень хочу и надеюсь, что он поступит в семинарию. И я очень рад, что он не будет артистом, а пойдёт по этому пути. По-разному люди приходят к Богу, но если приходят - большая радость, большое счастье.
фото: Дмитрий Певцов
Что касается сына. Господь забирает людей либо когда видит, что уже бессмысленно дальше прикладывать усилия, ничего не получится. Либо он уже всё сделал, душа его готова. Я думаю, что это второй случай, что касается Дани.
А что касается меня - это перевернуло мою жизнь полностью. Я совсем не тот человек, которым был до 2012 года. И я благодарен сыну за то, что он таким образом привёл меня в храм. Это, наверное, главный его подарок мне. Я испытал то, что никогда в жизни не испытывал. И вдруг увидел что то, чем я жил, все мои приоритеты - слава, успех, деньги, уважение коллег - на самом деле никакого значения это не имеет. Ради этого жить не стоит. А имеет смысл отдавать. Всё, что можно. Людям. Богу. И пытаться что-то с собой сделать, чтобы стать всё-таки не таким грешником. Это самая большая проблема».
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