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Список самых влиятельных людей года по версии Time: Зендая, Сара Джессика Паркер, Ченнинг Татум и другие

24 мая
2022 год

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24 мая 2022

Журнал Time представил свой традиционный список ста самых влиятельных людей года. Среди них оказались политики, журналисты, актёры, музыканты и звёзды шоу-бизнеса. На обложке издания появились актриса и певица Зендая, а также актёр Симу Лю, сыгравший супергероя в первом азиатском фильме Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец». Кроме них в список вошли актёр и политик Владимир Зеленский, Мила Кунис, Киану Ривз, Пит Дэвидсон, Ченнинг Татум, Сара Джессика Паркер, Эндрю Гарфилд, режиссёр Тайка Вайтити и другие.

Список самых влиятельных людей года по версии Time: Зендая, Сара Джессика Паркер, Ченнинг Татум и другие
фото: Симу Лю на обложке журнала Time

Список самых влиятельных людей года по версии Time: Зендая, Сара Джессика Паркер, Ченнинг Татум и другие
фото: Зендая на обложке журнала Time

Список самых влиятельных людей года по версии Time: Зендая, Сара Джессика Паркер, Ченнинг Татум и другие
фото: Эндрю Гарфилд

Список самых влиятельных людей года по версии Time: Зендая, Сара Джессика Паркер, Ченнинг Татум и другие
фото: Сара Джессика Паркер

Список самых влиятельных людей года по версии Time: Зендая, Сара Джессика Паркер, Ченнинг Татум и другие
фото: Аманда Сейфред

Список самых влиятельных людей года по версии Time: Зендая, Сара Джессика Паркер, Ченнинг Татум и другие
фото: Ченнинг Татум

Список самых влиятельных людей года по версии Time: Зендая, Сара Джессика Паркер, Ченнинг Татум и другие
фото: Мила Кунис

Список самых влиятельных людей года по версии Time: Зендая, Сара Джессика Паркер, Ченнинг Татум и другие
фото: Владимир Зеленский
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Список самых влиятельных людей года по версии Time: Зендая, Сара Джессика Паркер, Ченнинг Татум и другие фотографии
Список самых влиятельных людей года по версии Time: Зендая, Сара Джессика Паркер, Ченнинг Татум и другие фотографии
Список самых влиятельных людей года по версии Time: Зендая, Сара Джессика Паркер, Ченнинг Татум и другие фотографии
Список самых влиятельных людей года по версии Time: Зендая, Сара Джессика Паркер, Ченнинг Татум и другие фотографии
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Деконструкция «Плутовство»

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