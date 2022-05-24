Список самых влиятельных людей года по версии Time: Зендая, Сара Джессика Паркер, Ченнинг Татум и другие

«Он сатанист. Страшный и опасный человек»: Дмитрий Певцов о Константине Богомолове
Актёр считает, что необходимо вернуть цензуру в кино и театры
Журнал Time представил свой традиционный список ста самых влиятельных людей года. Среди них оказались политики, журналисты, актёры, музыканты и звёзды шоу-бизнеса. На обложке издания появились актриса и певица Зендая, а также актёр Симу Лю, сыгравший супергероя в первом азиатском фильме Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец». Кроме них в список вошли актёр и политик Владимир Зеленский, Мила Кунис, Киану Ривз, Пит Дэвидсон, Ченнинг Татум, Сара Джессика Паркер, Эндрю Гарфилд, режиссёр Тайка Вайтити и другие.
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