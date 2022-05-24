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«Я себе постоянно напоминаю, что нельзя никого осуждать»: Ингеборга Дапкунайте высказалась о фильмах Алексея Балабанова

24 мая
2022 год

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24 мая 2022
На фоне всем известных событий фильмы Алексея Балабанова, и так неоднозначные, получили новое прочтение. В беседе с актрисой Ингеборгой Дапкунайте Антон Долин вспомнил фразу из картины «Война» – «русские своих не бросают», которую сегодня российские войска используют как лозунг и наносят на военную технику. Ингеборга рассказала, как ей работалось с Балабановым, а также поделилась мнением о том, как сегодня интерпретировать его картины.

«Я себе постоянно напоминаю, что нельзя никого осуждать»: Ингеборга Дапкунайте высказалась о фильмах Алексея Балабанова
фото: Антон Долин и Ингеборга Дапкунайте

«Я всегда держалась такого мнения, что я не няня. Зритель – зрелый, взрослый человек, который сам выбирает, что ему смотреть. Но история показывает, что есть художественные произведения, которые не служат добру. Но если говорить о Лёше, помимо того, что я его невероятно люблю, а работа была с ним счастьем, я глубоко убеждена, что Лёша – художник и мастер. Его фильмы – неоднозначны. Художник всегда имеет долю загадки, но если его фильмы так интерпретируют, мне очень жаль. Я никогда не спрашиваю себя, что я хочу сказать той или иной ролью», – сказала актриса.

«Я себе постоянно напоминаю, что нельзя никого осуждать»: Ингеборга Дапкунайте высказалась о фильмах Алексея Балабанова
фото: Ингеборга Дапкунайте

«Было несколько фильмов, которые меня встряхнули. «Груз 200» – одно из самых больших потрясений. Это большой фильм. Я себе сейчас постоянно напоминаю, что никого не надо осуждать. У каждого человека свои обстоятельства, сложности, жизнь, родные. Мне легко сейчас сидеть и говорить, что я осуждаю эту [спецоперацию]. Но это не значит, что я ни за что не отвечаю».
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«Я себе постоянно напоминаю, что нельзя никого осуждать»: Ингеборга Дапкунайте высказалась о фильмах Алексея Балабанова фотографии
«Я себе постоянно напоминаю, что нельзя никого осуждать»: Ингеборга Дапкунайте высказалась о фильмах Алексея Балабанова фотографии
«Я себе постоянно напоминаю, что нельзя никого осуждать»: Ингеборга Дапкунайте высказалась о фильмах Алексея Балабанова фотографии
«Я себе постоянно напоминаю, что нельзя никого осуждать»: Ингеборга Дапкунайте высказалась о фильмах Алексея Балабанова фотографии
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