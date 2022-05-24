«Я была вечной иностранкой»: Ингеборга Дапкунайте о своём отъезде из России

Актриса литовского происхождения Ингеборга Дапкунайте большую часть жизни провела внутри русской культуры, однако никогда не считала себя в ней «своей». После начала военной спецоперации актриса покинула страну, о чём рассказала в интервьюАнтону Долину.
фото: Антон Долин и Ингеборга Дапкунайте
«Это беда. Она коснулась всех, от этого никому лучше не стало. Мир изменился. Я не говорю это как политический деятель, но от себя лично. Неважно, как я уезжала. Мне невероятно жалко, что мне пришлось покинуть свою очень большую часть жизни. Людей, которых я люблю и которым я очень благодарна. Я надеюсь, что всё изменится и можно будет думать по-другому. Где и кто я? Может, я была вечной иностранкой, но меня это не смущало. Я в России всегда была гостем, поэтому никогда не высказывала свою политическую позицию», – сказала актриса.
Она также отметила, что её работа – развлекать зрителя, однако, каждый публичный деятель, который хочет высказаться о политике, должен это свободно делать: «Я хочу, чтобы люди, которых я развлекаю, понимали, что я думаю. Многие говорят: «Какое право артист имеет говорить о политике?» Я — человек. А вы решайте, покупать или нет билеты на мои спектакли. Мой выбор вот такой на сегодняшний момент».
фото: Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга не стала комментировать высказывания Никиты Михалкова и Владимира Машкова, которые поддерживают российскую власть и с которыми она раньше сотрудничала: «Я не буду говорить об этих людях. У меня есть воспоминания о них, светлые и хорошие. Остальное — их дело».
обсуждение >>