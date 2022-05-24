«Я была вечной иностранкой»: Ингеборга Дапкунайте о своём отъезде из России

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Актрисе жаль, что его фильмы интерпретируют неправильно

«Я себе постоянно напоминаю, что нельзя никого осуждать»: Ингеборга Дапкунайте высказалась о фильмах Алексея Балабанова

Список самых влиятельных людей года по версии Time: Зендая, Сара Джессика Паркер, Ченнинг Татум и другие

24 мая

«Это, наверное, главный его подарок мне»: Дмитрий Певцов об обретении веры после гибели сына

Актёр верит, что его сын погиб, потому что его душа была уже “готова”