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Канны-2022: Диана Крюгер, Кристен Стюарт и Мадс Миккельсен

24 мая
2022 год

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24 мая 2022

В понедельник, 23 мая в Каннах состоялась премьера нового фильма мастера боди-хорроров Дэвида Кроненберга «Преступления будущего», который не имеет ничего общего с его же одноимённой лентой 1970 года. Фильм представили исполнители главных ролей Вигго Мортенсен, Леа Сейду и Кристен Стюарт, а на красной ковровой дорожке у Большого театра Люмьер появились Шэрон Стоун, Тина Кунаки и Венсан Кассель, Эмили Ратаковски, Ребекка Холл и Мэгги Джилленхол.

Канны-2022: Диана Крюгер, Кристен Стюарт и Мадс Миккельсен
фото: Дон Маккелар, Леа Сейду и Дэвид Кроненберг

Канны-2022: Диана Крюгер, Кристен Стюарт и Мадс Миккельсен
фото: Вигго Мортенсен, Кристен Стюарт и Робер Лантос

Канны-2022: Диана Крюгер, Кристен Стюарт и Мадс Миккельсен
фото: Тина Кунаки и Венсан Кассель

Канны-2022: Диана Крюгер, Кристен Стюарт и Мадс Миккельсен
фото: Эмили Ратаковски

Канны-2022: Диана Крюгер, Кристен Стюарт и Мадс Миккельсен
фото: Шэрон Стоун

Канны-2022: Диана Крюгер, Кристен Стюарт и Мадс Миккельсен
фото: Ребекка Холл

Ранее этим же вечером свой новый фильм «Решение уйти» представил южнокорейский режиссёр Пак Чхан-Ук. Среди гостей премьеры были Шарлотта Лебон, Дипика Падуконе и Наоми Кемпбелл.

Канны-2022: Диана Крюгер, Кристен Стюарт и Мадс Миккельсен
фото: Наоми Кемпбелл

Канны-2022: Диана Крюгер, Кристен Стюарт и Мадс Миккельсен
фото: Шарлотта Лебон

Канны-2022: Диана Крюгер, Кристен Стюарт и Мадс Миккельсен
фото: Дипика Падуконе

24 мая на премьере внеконкурсной картины Луи Гарреля «Невиновный» собрались Кара Делевинь, Джейк Джилленхол, Изабель Юппер, Софи Марсо, Жан Дюжарден, Мадс Миккельсен, Эммануэль Беар, Гильермо Дель Торо и многие другие.

Канны-2022: Диана Крюгер, Кристен Стюарт и Мадс Миккельсен
фото: Жанна Кадо и Джейк Джилленхол

Канны-2022: Диана Крюгер, Кристен Стюарт и Мадс Миккельсен
фото: Белла Хадид

Канны-2022: Диана Крюгер, Кристен Стюарт и Мадс Миккельсен
фото: Кристен Стюарт

Канны-2022: Диана Крюгер, Кристен Стюарт и Мадс Миккельсен
фото: Диана Крюгер

Канны-2022: Диана Крюгер, Кристен Стюарт и Мадс Миккельсен
фото: Жан Дюжарден и Мелани Лоран

Канны-2022: Диана Крюгер, Кристен Стюарт и Мадс Миккельсен
фото: Леа Сейду

Канны-2022: Диана Крюгер, Кристен Стюарт и Мадс Миккельсен
фото: Съёмочная группа фильма

Канны-2022: Диана Крюгер, Кристен Стюарт и Мадс Миккельсен
фото: Мадс Миккельсен с супругой Ханне Якобсон

Канны-2022: Диана Крюгер, Кристен Стюарт и Мадс Миккельсен
фото: Эммануэль Беар

Канны-2022: Диана Крюгер, Кристен Стюарт и Мадс Миккельсен
фото: Изабель Юппер и Мэгги Джилленхол

Канны-2022: Диана Крюгер, Кристен Стюарт и Мадс Миккельсен
фото: Софи Марсо

Канны-2022: Диана Крюгер, Кристен Стюарт и Мадс Миккельсен
фото: Мишель Хазанавичус и Беренис Бежо

Канны-2022: Диана Крюгер, Кристен Стюарт и Мадс Миккельсен
фото: Кара Делевинь и Оливье Рустен

Канны-2022: Диана Крюгер, Кристен Стюарт и Мадс Миккельсен
фото: Луиза Бургуэн
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Канны-2022: Диана Крюгер, Кристен Стюарт и Мадс Миккельсен фотографии
Канны-2022: Диана Крюгер, Кристен Стюарт и Мадс Миккельсен фотографии
Канны-2022: Диана Крюгер, Кристен Стюарт и Мадс Миккельсен фотографии
Канны-2022: Диана Крюгер, Кристен Стюарт и Мадс Миккельсен фотографии
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