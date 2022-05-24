Канны-2022: Диана Крюгер, Кристен Стюарт и Мадс Миккельсен

В понедельник, 23 мая в Каннах состоялась премьера нового фильма мастера боди-хорроров Дэвида Кроненберга «Преступления будущего»
, который не имеет ничего общего с его же одноимённой лентой 1970 года
. Фильм представили исполнители главных ролей Вигго Мортенсен
, Леа Сейду
и Кристен Стюарт
, а на красной ковровой дорожке у Большого театра Люмьер появились Шэрон Стоун
, Тина Кунаки
и Венсан Кассель
, Эмили Ратаковски
, Ребекка Холл
и Мэгги Джилленхол
.
фото: Дон Маккелар, Леа Сейду и Дэвид Кроненберг
фото: Вигго Мортенсен, Кристен Стюарт и Робер Лантос
фото: Тина Кунаки и Венсан Кассель
фото: Эмили Ратаковски
фото: Шэрон Стоун
фото: Ребекка Холл
Ранее этим же вечером свой новый фильм «Решение уйти»
представил южнокорейский режиссёр Пак Чхан-Ук
. Среди гостей премьеры были Шарлотта Лебон
, Дипика Падуконе
и Наоми Кемпбелл
.
фото: Наоми Кемпбелл
фото: Шарлотта Лебон
фото: Дипика Падуконе
24 мая на премьере внеконкурсной картины Луи Гарреля «Невиновный»
собрались Кара Делевинь
, Джейк Джилленхол
, Изабель Юппер
, Софи Марсо
, Жан Дюжарден
, Мадс Миккельсен
, Эммануэль Беар
, Гильермо Дель Торо
и многие другие.
фото: Жанна Кадо и Джейк Джилленхол
фото: Белла Хадид
фото: Кристен Стюарт
фото: Диана Крюгер
фото: Жан Дюжарден и Мелани Лоран
фото: Леа Сейду
фото: Съёмочная группа фильма
фото: Мадс Миккельсен с супругой Ханне Якобсон
фото: Эммануэль Беар
фото: Изабель Юппер и Мэгги Джилленхол
фото: Софи Марсо
фото: Мишель Хазанавичус и Беренис Бежо
фото: Кара Делевинь и Оливье Рустен фото: Луиза Бургуэн
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