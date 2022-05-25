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Шапито: Психиатр Эмбер Хёрд дал показания против Джонни Деппа

25 мая
2022 год

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25 мая 2022

На днях состоялось очередное судебное заседание по делу Джонни Депа и Эмбер Хёрд, на котором присутствовал психиатр актрисы Дэвид Шпигель. Поведение доктора заставило усомниться в его вменяемости, как и тезисы в поддержку Эмбер.

Шапито: Психиатр Эмбер Хёрд дал показания против Джонни Деппа
фото: Джонни Депп в суде

Так Шпигель заявил, что судя по его экспертизе Джонни Депп виновен в насилии над Эмбер Хёрд, а также имеет расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ. Кроме того, он назвал Деппа нарциссом и перечислил все признаки этого расстройства – от ревности до желания всё контролировать, а проведя анализ фильмов, в которых снимался актёр, Дэвид диагностировал у него замедленную реакцию. На вопрос о том, почему Шпигель называет Деппа «идиотом», он попытался не отвечать и постоянно повторял, что это было сказано в определённом контексте.

Также присутствующих на заседании озадачило поведение Дэвида. Во время допроса психиатр активно двигал челюстью и напрягал мышцы лица – Джонни даже придвинулся поближе, чтобы убедиться, что это происходит на самом деле.

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Шапито: Психиатр Эмбер Хёрд дал показания против Джонни Деппа фотографии
Шапито: Психиатр Эмбер Хёрд дал показания против Джонни Деппа фотографии
Шапито: Психиатр Эмбер Хёрд дал показания против Джонни Деппа фотографии
Шапито: Психиатр Эмбер Хёрд дал показания против Джонни Деппа фотографии
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