Елена Летучая и Александр Рогов станут ведущими мейковер-шоу «Рогов+»

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На телеканале СТС стартует новое мейковер-шоу «Рогов+», ведущими которого станут Елена Летучая и стилист Александр Рогов. В новом проекте к классическому мейковеру добавятся элементы ток-шоу: ведущие обсудят историю героини и решат, как помочь ей попрощаться с давними проблемами. Александр возьмёт на себя задачи по преображению героини, а Елена придёт к ней в гости и проведёт «ревизию» квартиры. Ведь именно дом помогает узнать о человеке даже больше, чем его внешний вид. Премьера «Рогов+» состоится 29 мая в 9:00 на телеканале СТС.
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