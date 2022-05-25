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Елена Летучая и Александр Рогов станут ведущими мейковер-шоу «Рогов+»

25 мая
2022 год

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25 мая 2022

На телеканале СТС стартует новое мейковер-шоу «Рогов+», ведущими которого станут Елена Летучая и стилист Александр Рогов. В новом проекте к классическому мейковеру добавятся элементы ток-шоу: ведущие обсудят историю героини и решат, как помочь ей попрощаться с давними проблемами. Александр возьмёт на себя задачи по преображению героини, а Елена придёт к ней в гости и проведёт «ревизию» квартиры. Ведь именно дом помогает узнать о человеке даже больше, чем его внешний вид. Премьера «Рогов+» состоится 29 мая в 9:00 на телеканале СТС.

Елена Летучая и Александр Рогов станут ведущими мейковер-шоу «Рогов+»
фото: Елена Летучая

Елена Летучая и Александр Рогов станут ведущими мейковер-шоу «Рогов+»
фото: Александр Рогов

Елена Летучая и Александр Рогов станут ведущими мейковер-шоу «Рогов+»
фото: Елена Летучая и Александр Рогов

Елена Летучая и Александр Рогов станут ведущими мейковер-шоу «Рогов+»
фото: Александр Рогов и Елена Летучая

Елена Летучая и Александр Рогов станут ведущими мейковер-шоу «Рогов+»
фото: Александр Рогов и Елена Летучая
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