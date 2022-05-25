Великий заложник: Екатерина Гусева, Равшана Куркова и Анастасия Макеева

Вчера в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма режиссёров Антона Сиверса
и Рауфа Кубаева «Аманат»
. В основе сюжета – реальная история любви сына имама Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной на фоне драматических событий военной истории России первой половины XIX века. Джамалутдин вошёл в историю как «великий заложник», и фильм – это попытка ответить на вопрос: заложник большой политики или большой любви. Среди гостей премьеры были Екатерина Гусева
, Равшана Куркова
, Анастасия Макеева
, Варвара Шмыкова
, Янина Студилина
, Ольга Кабо
и другие.
фото: Екатерина Гусева
фото: Андрей Соколов, Антон Сиверс, Рауф Кубаев, Равшана Куркова, Шамиль Джафаров
фото: Анастасия Макеева и Роман Мальков
фото: Варвара Шмыков и Даня Радлов
фото: Ольга Кабо
фото: Игорь Жижикин
фото: Маргарита Аброськина
фото: Ксения Суркова фото: Янина Студилина
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