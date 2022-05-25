Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Великий заложник: Екатерина Гусева, Равшана Куркова и Анастасия Макеева

25 мая
2022 год

Лайфстайл >>
25 мая 2022
Вчера в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма режиссёров Антона Сиверса и Рауфа Кубаева «Аманат». В основе сюжета – реальная история любви сына имама Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной на фоне драматических событий военной истории России первой половины XIX века. Джамалутдин вошёл в историю как «великий заложник», и фильм – это попытка ответить на вопрос: заложник большой политики или большой любви. Среди гостей премьеры были Екатерина Гусева, Равшана Куркова, Анастасия Макеева, Варвара Шмыкова, Янина Студилина, Ольга Кабо и другие.

Великий заложник: Екатерина Гусева, Равшана Куркова и Анастасия Макеева
фото: Екатерина Гусева

Великий заложник: Екатерина Гусева, Равшана Куркова и Анастасия Макеева
фото: Андрей Соколов, Антон Сиверс, Рауф Кубаев, Равшана Куркова, Шамиль Джафаров

Великий заложник: Екатерина Гусева, Равшана Куркова и Анастасия Макеева
фото: Анастасия Макеева и Роман Мальков

Великий заложник: Екатерина Гусева, Равшана Куркова и Анастасия Макеева
фото: Варвара Шмыков и Даня Радлов

Великий заложник: Екатерина Гусева, Равшана Куркова и Анастасия Макеева
фото: Ольга Кабо

Великий заложник: Екатерина Гусева, Равшана Куркова и Анастасия Макеева
фото: Игорь Жижикин

Великий заложник: Екатерина Гусева, Равшана Куркова и Анастасия Макеева
фото: Маргарита Аброськина

Великий заложник: Екатерина Гусева, Равшана Куркова и Анастасия Макеева
фото: Ксения Суркова

Великий заложник: Екатерина Гусева, Равшана Куркова и Анастасия Макеева
фото: Янина Студилина
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Маргарита АброськинаНина ГизбрехтЕкатерина ГусеваИгорь ЖижикинОльга КабоРауф КубаевРавшана КурковаАнастасия МакееваАнтон СиверсДмитрий СоломыкинЯнина СтудилинаКсения СурковаАмин ХуратовВарвара Шмыкова
фильмы
Аманат

фотографии >>
Великий заложник: Екатерина Гусева, Равшана Куркова и Анастасия Макеева фотографии
Великий заложник: Екатерина Гусева, Равшана Куркова и Анастасия Макеева фотографии
Великий заложник: Екатерина Гусева, Равшана Куркова и Анастасия Макеева фотографии
Великий заложник: Екатерина Гусева, Равшана Куркова и Анастасия Макеева фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Рубен Андриасян
25 мая ушёл из жизни театральный режиссёр Рубен Андриасян.
Владимир Епифанцев
22 мая ушёл из жизни актёр Владимир Епифанцев.
Валентина Дугина
22 мая ушла из жизни актриса Валентина Дугина.
Наталья Величко
21 мая ушла из жизни актриса Наталья Величко.
Вячеслав Беляев
21 мая ушёл из жизни актёр Вячеслав Беляев.

День рождения >>

Олег Даль
Кирилл Калуцких
Александр Калягин
Виталий Кищенко
Александра Куликова
Юрис Лауциньш
Владимир Майсурадзе
Кристина Орбакайте
Вера Орлова
Роман Притула
Флавио Буччи
Габриела Ковнацкая
Стив Кокран
Иэн Маккеллен
Киллиан Мёрфи
Октавия Спенсер
Джеки Уивер
все родившиеся 25 мая >>

Афиша кино >>

Святым тут не место
боевик, криминальный фильм, триллер
Мексика, США, 2022
Служанка
драма, мелодрама, триллер, экранизация, эротика
Южная Корея, 2016
Кто твоя бабушка, чувак?
комедия
Бельгия, Франция, 2019
Точка кипения
драма, триллер
Великобритания, 2021
Эскортницы
драма, экранизация
Польша, 2021
Остров призраков
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Отряд «Призрак»
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2022
Аманат
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2022
Мой папа - вождь
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2022
Снежная королева-5
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2022
Настоящее лето Димки Бобрикова
комедия, семейное кино, экранизация
Россия, 2022
Волк с Уолл-стрит
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2013
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram