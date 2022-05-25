Африканский флешбэк: Анна Котова-Дерябина, Настасья Самбурская и Ирина Безрукова

Вчера в столичном кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма Егора Михалкова-Кончаловского«Мой папа – вождь», главные роли в котором исполнили Дмитрий Нагиев и Мария Миронова. По сюжету герой дальнего плавания, которого десять лет считали без вести пропавшим, возвращается в мегаполис… африканским вождём. Теперь он ходит по городу с копьём наперевес и охотится прямо на глазах у изумлённых граждан. Но как наладить отношения с женой и сыном, если они совсем на другой волне?
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