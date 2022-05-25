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Африканский флешбэк: Анна Котова-Дерябина, Настасья Самбурская и Ирина Безрукова

25 мая
2022 год

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25 мая 2022
Вчера в столичном кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма Егора Михалкова-Кончаловского «Мой папа – вождь», главные роли в котором исполнили Дмитрий Нагиев и Мария Миронова. По сюжету герой дальнего плавания, которого десять лет считали без вести пропавшим, возвращается в мегаполис… африканским вождём. Теперь он ходит по городу с копьём наперевес и охотится прямо на глазах у изумлённых граждан. Но как наладить отношения с женой и сыном, если они совсем на другой волне?

Среди гостей премьеры были замечены Настасья Самбурская и Глеб Пекли, Прохор Шаляпин с Ольгой Сан, Ирина Безрукова, Алика Смехова, Маргарита Аброськина, Анна Котова-Дерябина, Яна Кошкина и другие.

Африканский флешбэк: Анна Котова-Дерябина, Настасья Самбурская и Ирина Безрукова
фото: Настасья Самбурская и Глеб Пекли

Африканский флешбэк: Анна Котова-Дерябина, Настасья Самбурская и Ирина Безрукова
фото: Алика Смехова

Африканский флешбэк: Анна Котова-Дерябина, Настасья Самбурская и Ирина Безрукова
фото: Анна Котова-Дерябина

Африканский флешбэк: Анна Котова-Дерябина, Настасья Самбурская и Ирина Безрукова
фото: Ирина Безрукова

Африканский флешбэк: Анна Котова-Дерябина, Настасья Самбурская и Ирина Безрукова
фото: Максим Лагашкин

Африканский флешбэк: Анна Котова-Дерябина, Настасья Самбурская и Ирина Безрукова
фото: Маргарита Аброськина

Африканский флешбэк: Анна Котова-Дерябина, Настасья Самбурская и Ирина Безрукова
фото: Софья Каштанова

Африканский флешбэк: Анна Котова-Дерябина, Настасья Самбурская и Ирина Безрукова
фото: Прохор Шаляпин с Ольгой Сан

Африканский флешбэк: Анна Котова-Дерябина, Настасья Самбурская и Ирина Безрукова
фото: Яна Кошкина
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Мой папа - вождь

фотографии >>
Африканский флешбэк: Анна Котова-Дерябина, Настасья Самбурская и Ирина Безрукова фотографии
Африканский флешбэк: Анна Котова-Дерябина, Настасья Самбурская и Ирина Безрукова фотографии
Африканский флешбэк: Анна Котова-Дерябина, Настасья Самбурская и Ирина Безрукова фотографии
Африканский флешбэк: Анна Котова-Дерябина, Настасья Самбурская и Ирина Безрукова фотографии
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