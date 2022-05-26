«Государство и политика в России убивают»: Кирилл Серебренников высказался о ситуации в стране

На третий месяц военной спецоперации Кирилл Серебренников
впервые прокомментировал ситуацию в стране и за её пределами. Можно было ожидать, что покинув Россию и оказавшись во Франции
, режиссёр поспешит раздать интервью местным СМИ, однако даже на Каннском кинофестивале Серебренников был краток и кроме слов в поддержку Романа Абрамовича ничего не сказал
. Французская пресса не стала пить кровь политэмигрантов по примеру латышской
, чем и воспользовался Серебренников, освободив время на подготовку объёмного поэтического текста под названием «Красный лак»
. Среди прочего в тексте режиссёр отметил, что настоящая русская культура, как правило, государству неинтересна.
«Культура в России всегда вопреки, назло, против государства. Иногда на деньги государства, но всё равно — не во имя его и не для него. Государство и политика в России убивают и разъединяют. Рушат семьи. Ломают жизни. Культура спасает и собирает то, что человеческого ещё осталось в людях. Государств в России было много, и все они имели людоедскую природу. Те редкие годы, когда власть в России не жрала людей, называются оттепелями. Власть просто отдыхала. Чтоб начать жрать людей заново»
.
«Культура всегда про то, что не важно государству. Про милость к падшим. Про сострадание. Про бездны и высоты человеческого духа. Про отчаяние. Про одиночество. Про смешных, маленьких, убогих, никому не нужных, несвоевременных людей. Про меньшинство. Поэтому русскую культуру мало кто из государства уважал и почти никто не любил. Вынужденно проходили в школе. Читали эти малоинтересные книжки. Смотрели эти малопонятные фильмы. Слушали эту странную музыку. Пожимали плечами. Но читали, смотрели, слушали. Потому что другого не было. Не было ничего талантливого и искреннего про власть, «которая от бога», про «можем повторить», про гордость и величие империи. Вернее, иногда государство такое заказывало и заставляло писать, снимать, петь и декламировать. Читать, смотреть, слушать. И почти всегда выходило говно»
.
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