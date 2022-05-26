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«Он никогда не сбрасывал меня с лестницы»: Кейт Мосс поддержала Джонни Деппа в суде

26 мая
2022 год

Лайфстайл >>
26 мая 2022
На очередном судебном заседании по делу Джонни Деппа и Эмбер Хёрд выступила бывшая возлюбленная актёра супермодель Кейт Мосс. Ранее Эмбер упомянула Мосс в своих показаниях, когда вспомнила драку на лестнице, случившуюся между Деппом и её сестрой Уитни Энрикес в марте 2015 года. Согласно показаниям самой Уитни, Депп тогда хорошенько её ударил, а затем замахнулся на Хёрд. Как заявила Эмбер, именно в тот момент она впервые подняла руку на Деппа, так как ранее она слышала байку о том, как он сбросил свою бывшую девушку Кейт Мосс с лестницы. Во время заседания Кейт опровергла сказанное актрисой.

«Он никогда не сбрасывал меня с лестницы»: Кейт Мосс поддержала Джонни Деппа в суде
фото: Кейт Мосс


«Он никогда не сбрасывал меня с лестницы»: Кейт Мосс поддержала Джонни Деппа в суде
фото: Джонни Депп в суде

По словам Мосс, Депп никогда не сбрасывал её с лестницы, однако, во время их путешествия на ямайский курорт она действительно неудачно поскользнулась на ступеньках и повредила спину: «Мы куда-то выходили. Джонни вышел из номера первым. Шёл ливень. Проходя следом за ним по коридору, я поскользнулась на лестнице и повредила спину. Я кричала, потому что была шокирована случившимся, и мне было больно. Он подбежал, помог мне, отнес меня обратно и оказал первую помощь. Джонни никогда не толкал, не пинал и не сбрасывал меня с лестницы», – сказала Мосс под присягой.

«Он никогда не сбрасывал меня с лестницы»: Кейт Мосс поддержала Джонни Деппа в суде
фото: Джонни Депп и Кейт Мосс

Кейт и Джонни расстались в 1997 году после почти четырёх лет отношений, которые всегда привлекали внимание прессы: пара любила закатывать бурные вечеринки и ругаться на публике. После расставания Мосс публично призналась, что очень скучает по Джонни и не может его забыть, а он, в свою очередь, очень её поддерживал.
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«Он никогда не сбрасывал меня с лестницы»: Кейт Мосс поддержала Джонни Деппа в суде фотографии
«Он никогда не сбрасывал меня с лестницы»: Кейт Мосс поддержала Джонни Деппа в суде фотографии
«Он никогда не сбрасывал меня с лестницы»: Кейт Мосс поддержала Джонни Деппа в суде фотографии
«Он никогда не сбрасывал меня с лестницы»: Кейт Мосс поддержала Джонни Деппа в суде фотографии
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