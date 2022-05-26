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«Ситуация стала огромным прессингом для семьи и для меня»: Никита Ефремов о тюремном заключении отца

26 мая
2022 год

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26 мая 2022

После страшного ДТП с участием Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек, на семью актёра обрушилось давление прессы и общества. В интервью «Кинопоиску» Никита Ефремов рассказал, как справлялся с трудностями в то время.

«Ситуация стала огромным прессингом для семьи и для меня»: Никита Ефремов о тюремном заключении отца
фото: Никита и Михаил Ефремов

«Мне очень сложно в нынешнем состоянии не пропускать всё через призму внутренней работы, своих проблем и конфликтов. У меня отец в тюрьме, процесс транслировался в медиа на всю страну, и это было большое для меня переживание, шок. Ситуация стала огромным прессингом для семьи и для меня: выбери что-то, скажи, ты должен так поступить, ты должен это, разделись, откажись от этого или, наоборот, согласись. Он должен бежать его спасать! Нет, он должен отречься! Он должен сделать то, он должен сделать это… Вот это всё постоянно было в голове. И как мне сосредоточиться на том, чтобы нести в этой тьме какой-то внутренний фонарик? Для этого я и занимаюсь сейчас медитацией. Мне кажется, актёрская профессия схожа с практикой: актёрам важно смотреть в свои собственные страхи, в свои проблемы и не отводить глаза», – поделился Никита Ефремов.
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«Ситуация стала огромным прессингом для семьи и для меня»: Никита Ефремов о тюремном заключении отца фотографии
«Ситуация стала огромным прессингом для семьи и для меня»: Никита Ефремов о тюремном заключении отца фотографии
«Ситуация стала огромным прессингом для семьи и для меня»: Никита Ефремов о тюремном заключении отца фотографии
«Ситуация стала огромным прессингом для семьи и для меня»: Никита Ефремов о тюремном заключении отца фотографии
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