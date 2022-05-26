«Ситуация стала огромным прессингом для семьи и для меня»: Никита Ефремов о тюремном заключении отца

«Мне очень сложно в нынешнем состоянии не пропускать всё через призму внутренней работы, своих проблем и конфликтов. У меня отец в тюрьме, процесс транслировался в медиа на всю страну, и это было большое для меня переживание, шок. Ситуация стала огромным прессингом для семьи и для меня: выбери что-то, скажи, ты должен так поступить, ты должен это, разделись, откажись от этого или, наоборот, согласись. Он должен бежать его спасать! Нет, он должен отречься! Он должен сделать то, он должен сделать это… Вот это всё постоянно было в голове. И как мне сосредоточиться на том, чтобы нести в этой тьме какой-то внутренний фонарик? Для этого я и занимаюсь сейчас медитацией. Мне кажется, актёрская профессия схожа с практикой: актёрам важно смотреть в свои собственные страхи, в свои проблемы и не отводить глаза», – поделился Никита Ефремов.
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