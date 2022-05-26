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Никита Ефремов рассказал о внутренних страхах и пользе медитаций

26 мая
2022 год

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26 мая 2022
На днях вышло интервью с актёром Никитой Ефремовым, в котором он рассказал о том, как начал заниматься медитацией и как практика помогает справляться с трудностями в это непростое время.

Никита Ефремов рассказал о внутренних страхах и пользе медитаций

«В данный момент я нахожусь на долгом курсе медитации, который длится девять месяцев. Начинаешь с наблюдения за телом, потом наблюдаешь за эмоциями, потом за мыслями. А вот сейчас мы подошли ближе к «духовному сердцу». И этот этап — по крайней мере, у меня — сопровождается определённым процессом очищения. И, с одной стороны, обстоятельства сейчас абсолютно ужасные, но с другой — именно такое положение вещей позволяет мне глубже взглянуть на те военные действия, которые происходят внутри меня самого. Чего я, собственно, боюсь на самом деле? За что я так отчаянно держусь и зачем всё внутри себя контролирую? У меня в голове есть такой Геннадий, как я его назвал, мой личный внутренний критик. И сейчас я стал видеть, что я сам за этот контроль держусь, что он отвечает за мою безопасность. В принципе я мир, наверное, изначально воспринимаю как небезопасное место».

Никита Ефремов рассказал о внутренних страхах и пользе медитаций

«Этот контроль сложно и больно отпускать, это неприятная внутренняя работа. Кажется, что всё развалится, если не держаться. Практики пришли в мою жизнь около четырех лет назад, с тех пор как я перестал употреблять вещества и алкоголь и меня очень заинтересовали медитации, духовная и психологическая сторона моей личности. Захотелось найти ответ на вопрос: почему так получилось, что я оказался в этой ситуации?».

Никита Ефремов рассказал о внутренних страхах и пользе медитаций

«Когда началась спецоперация, моей первой реакцией было желание исправить что-то вовне. На курсе нам предложили посмотреть внутрь и задать себе вопрос: какие внутренние войны мы сейчас ведем? И для начала признать, что они есть. Возможно, внутри нас есть непрерывные конфликты со своими чувствами? Возможно, мы находимся в конфликте с собственным одиночеством, страхом, смятением, печалью, гневом или навязчивыми склонностями? Возможно, вы ведете борьбу в своих мыслях? И тут мне стало видно, чем я кормлю все это. Помню, кто-то сказал, что посмотрел внутрь себя и увидел, что его реакция на СВО — это реакция на взаимоотношения мамы и папы. Для меня это был очень узнаваемый момент, очень сильная эмоциональная реакция. Я понимаю, что в России гипермаскулинное общество, и проявления эмоций со стороны мужчины не то чтобы привычное дело, они воспринимаются обычно как признак некоей слабости. Но лично я абсолютно так не считаю. Мало того, я вижу, что, может быть, одна из моих задач — показать, что это нормально, это возможно. Благодаря программе медитаций я увидел, насколько трудно выдерживать собственные чувства. Не компенсировать их сразу, не реагировать, а проживать. Я чувствую безысходность, страх, непонимание или горе, и главный вопрос — откуда мне взять ресурсы, силы, чтобы прожить эти эмоции, не разделять себя и других».
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Никита Ефремов рассказал о внутренних страхах и пользе медитаций фотографии
Никита Ефремов рассказал о внутренних страхах и пользе медитаций фотографии
Никита Ефремов рассказал о внутренних страхах и пользе медитаций фотографии
Никита Ефремов рассказал о внутренних страхах и пользе медитаций фотографии
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