«Спорт, армия и вера. Культура - нет»: Дмитрий Певцов о трёх столпах патриотизма

Список артистов, которым на неопределённое время запрещён въезд на территорию Латвии, пополнили Полина Гагарина, Никита Михалков, Владимир Машков, Денис Мацуев и ещё ряд российских деятелей культуры. Старожил этого списка, Дмитрий Певцов выразил уверенность в том, что подобные меры наряду с осквернением исторических памятников советской армии - демонстрация страха.
«Все эти репрессивные меры, все попытки как-то ущемить, укусить, изгадить, разрушить памятники - это страх. А страх возникает от неуверенности в собственных силах и от понимания того, что необходимо создавать образ врага, что надо с кем-то бороться, отвлекая население от реальных насущных проблем. Которых огромное количество в этих странах, в том числе и в Латвии. Это страх, в том числе за свои задницы - тех, кто сидят там в высоких кабинетах.
Никто не хочет иметь под боком Россию. Наша страна раздражает, она пугает, её хочется использовать. У нас очень много всего. И это участие коллективного запада в русофобии - одна из задач, которая поставлена западным странам», - заявил Дмитрий в интервьюВячеславу Манучарову.
При этом Дмитрий склонен разделять политические решения глав правительств от настроений в обществе. «Конечно, это политики и мировая экономическая элита работают против нас. Нормальное население везде есть. Практически везде, где оно не обезумело от русофобии, которая внедряется целенаправленно. Нас хотят уничтожить, очень давно хотят».
Что касается пресловутой отмены русской культуры, которая так взволновала некоторые слои российского общества, то, по мнению Дмитрия, эта отмена технически невозможна. «Это часть мировой культуры, причём, значимая её часть. Отменить её нельзя. Это как отменить грамотность. Можно не давать учиться читать, но грамотность отменить нельзя.
Я предполагаю, что, может быть, даже через год ситуация будет восстанавливаться в обратную сторону. Даже при том, что поставки нефтегазового сырья продолжаются, у них там чудовищные проблемы, особенно в Европе. Им придётся идти на попятную, будет плохо и им придётся извиняться: «Извините, мы ошиблись с Достоевским». Всё это вернётся, я уверен, потому что вoйнy они уже проиграли давно. Европа и всё, что на этом континенте, всё что обращено против нас - оно обречено. Я уверен, что сейчас происходят такие изменения тектонические, библейские. И у России сейчас как раз тот шанс, когда она начинает выходить из этого нефтегазового наркотика своего, отщепляется от долларовой экономики и начинает свой путь. А вот эти Титаники будут тонуть без нас. Объединенный запад, финансовые элиты - это всё останется позади».
Дмитрий уверен, что у Европы нет ни духа, ни высокой идеи, кроме власти денег и идеи потребления. Этим низменным идеалам Дмитрий противопоставляет идею вечного самопожертвования, любви и жизни во благо далёкого светлого будущего и интересов своей страны. А для этого нужно отказаться от индивидуального блага во имя коллективного. Что, по мнению, актёра вовсе не подразумевает возврата в лоно Советского Союза. «Нет, я думаю, это не нужно. Мы уже прошли это. Мы уже выросли из этих штанишек. СССР не будет, будет что-то другое».
Лучшими инструментами для культивации патриотизма актёр считает спорт, армию и веру, и не видит в этом ряду места культуре. «Спорт, армия и вера - это три такие реперные точки для взращивания и культивации патриотизма. Культура - нет. Что сейчас с деятелями культуры? Кто там отказался [поддерживать спецоперацию]? Кто уехал? Я по себе помню, что деятели культуры, к сожалению, привыкли быть в оппозиции к советской власти. И к сожалению, это перешло, так сказать, оттуда, из советских времен - сюда. И я понимаю, что людей искусства, которые поддерживали бы то, что сейчас происходит - их не так много».
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