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Канны-2022: Шакира, Кайли Миноуг и Måneskin

27 мая
2022 год

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27 мая 2022
25 мая в Каннах состоялась ещё одна долгожданная и громкая премьера - реконструктор пышных ретро-вечеринок Баз Лурман представил свой байопик «Элвис» с Остином Батлером в заглавной роли.

Канны-2022: Шакира, Кайли Миноуг и Måneskin
фото: Баз Лурман и Остин Батлер

Премьера привлекла внимание музыкантов - на красной ковровой дорожке моделей и актрис потеснили Кайли Миноуг, Шакира, Рики Мартин и прославленная «Евровидением» итальянская группа Måneskin.

Канны-2022: Шакира, Кайли Миноуг и Måneskin
фото: Måneskin

Канны-2022: Шакира, Кайли Миноуг и Måneskin
фото: Шакира

Канны-2022: Шакира, Кайли Миноуг и Måneskin
фото: Кайли Миноуг

Канны-2022: Шакира, Кайли Миноуг и Måneskin
фото: Рики Мартин

Фильм зрителям представили Том Хэнкс, Оливия ДеДжонг, Остин Батлер и бывшая жена Элвиса Присцилла Пресли. А среди зрителей были также Шэрон Стоун, Нуми Рапас, Эммануэль Беар и Кейси Аффлек.

Канны-2022: Шакира, Кайли Миноуг и Måneskin
фото: Том Хэнкс, Оливия ДеДжонг, Присцилла Пресли и Остин Батлер

Канны-2022: Шакира, Кайли Миноуг и Måneskin
фото: Шэрон Стоун

Канны-2022: Шакира, Кайли Миноуг и Måneskin
фото: Нуми Рапас

Канны-2022: Шакира, Кайли Миноуг и Måneskin
фото: Дипика Падуконе

Канны-2022: Шакира, Кайли Миноуг и Måneskin
фото: Эммануэль Беар

Канны-2022: Шакира, Кайли Миноуг и Måneskin
фото: Кэйли Коуэн и Кейси Аффлек

Канны-2022: Шакира, Кайли Миноуг и Måneskin
фото: Изабель Фонтана
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Канны-2022: Шакира, Кайли Миноуг и Måneskin фотографии
Канны-2022: Шакира, Кайли Миноуг и Måneskin фотографии
Канны-2022: Шакира, Кайли Миноуг и Måneskin фотографии
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