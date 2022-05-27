Канны-2022: Шакира, Кайли Миноуг и Måneskin

25 мая в Каннах состоялась ещё одна долгожданная и громкая премьера - реконструктор пышных ретро-вечеринок Баз Лурман
представил свой байопик «Элвис»
с Остином Батлером
в заглавной роли.
фото: Баз Лурман и Остин Батлер
Премьера привлекла внимание музыкантов - на красной ковровой дорожке моделей и актрис потеснили Кайли Миноуг
, Шакира
, Рики Мартин
и прославленная «Евровидением» итальянская группа Måneskin.
фото: Måneskin
фото: Шакира
фото: Кайли Миноуг
фото: Рики Мартин
Фильм зрителям представили Том Хэнкс
, Оливия ДеДжонг
, Остин Батлер
и бывшая жена Элвиса Присцилла Пресли
. А среди зрителей были также Шэрон Стоун
, Нуми Рапас
, Эммануэль Беар
и Кейси Аффлек
.
фото: Том Хэнкс, Оливия ДеДжонг, Присцилла Пресли и Остин Батлер
фото: Шэрон Стоун
фото: Нуми Рапас
фото: Дипика Падуконе
фото: Эммануэль Беар
фото: Кэйли Коуэн и Кейси Аффлек фото: Изабель Фонтана
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