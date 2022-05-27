Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Канны-2022: Милла Йовович, Нина Добрев и Кристина Агилера

27 мая
2022 год

Лайфстайл >>
27 мая 2022
В рамках 75-го Каннского кинофестиваля состоялся традиционный благотворительный гала-ужин amfAR, вся выручка от которого идёт в Американский фонд исследования СПИДа. Гостями вечера в этом году стали стали Милла Йовович с дочерью Эвер, Кара Делевинь, Нина Добрев, Кристина Агилера, Ева Лонгория и многие другие.

Канны-2022: Милла Йовович, Нина Добрев и Кристина Агилера
фото: Нина Добрев

Канны-2022: Милла Йовович, Нина Добрев и Кристина Агилера
фото: Коко Роша

Канны-2022: Милла Йовович, Нина Добрев и Кристина Агилера
фото: Милла Йовович с дочерью Эвер

Канны-2022: Милла Йовович, Нина Добрев и Кристина Агилера
фото: Кристина Агилера

Канны-2022: Милла Йовович, Нина Добрев и Кристина Агилера
фото: Кара Делевинь

Канны-2022: Милла Йовович, Нина Добрев и Кристина Агилера
фото: Ева Лонгория

Канны-2022: Милла Йовович, Нина Добрев и Кристина Агилера
фото: Кейси Аффлек и Кэйли Коуэн

Канны-2022: Милла Йовович, Нина Добрев и Кристина Агилера
фото: Ванесса Хадженс

Канны-2022: Милла Йовович, Нина Добрев и Кристина Агилера
фото: Клэр Холт

Канны-2022: Милла Йовович, Нина Добрев и Кристина Агилера
фото: Джоан Смоллс
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Канны-2022: Шакира, Кайли Миноуг и Måneskin
Канны-2022: Диана Крюгер, Кристен Стюарт и Мадс Миккельсен
Канны-2022: Шэрон Стоун, Аманда Лир и Изабель Аджани
Канны-2022: Алисия Викандер, Тильда Суинтон и Карла Бруни
Канны-2022: Джулия Робертс, Том Круз и Энн Хэтэуэй
Канны-2022: Светлана Устинова, Кирилл Серебренников и Владимир Мишуков
Канны-2022: Мерьем Узерли, Ева Лонгория и Джулианна Мур
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекКаннский кинофестивальпремьерастиль
персоны
Кристина АгилераЭвер АндерсонКэйси АффлекКэт ГрэмКара ДелевиньНина ДобревМилла ЙововичЕва ЛонгорияКлер ФойВанесса Энн ХадженсКлэр Холт

фотографии >>
Канны-2022: Милла Йовович, Нина Добрев и Кристина Агилера фотографии
Канны-2022: Милла Йовович, Нина Добрев и Кристина Агилера фотографии
Канны-2022: Милла Йовович, Нина Добрев и Кристина Агилера фотографии
Канны-2022: Милла Йовович, Нина Добрев и Кристина Агилера фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Рэй Лиотта
26 мая ушёл из жизни актёр Рэй Лиотта.
Рубен Андриасян
25 мая ушёл из жизни театральный режиссёр Рубен Андриасян.

День рождения >>

Сергей Агафонов
Варвара Андреева
Геннадий Воропаев
Валерий Матвеев
Анна Молчанова
Юрий Родионов
Евгений Савчук
Вячеслав Шалевич
Мария Шукшина
Пол Беттани
Кристофер Ли
Винсент Прайс
Джозеф Файнс
Челси Филд
Бернар Фрессон
Ладислав Худик
все родившиеся 27 мая >>

Афиша кино >>

Святым тут не место
боевик, криминальный фильм, триллер
Мексика, США, 2022
Служанка
драма, мелодрама, триллер, экранизация, эротика
Южная Корея, 2016
Аманат
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2022
Кто твоя бабушка, чувак?
комедия
Бельгия, Франция, 2019
Мой папа - вождь
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2022
Точка кипения
драма, триллер
Великобритания, 2021
Эскортницы
драма, экранизация
Польша, 2021
Остров призраков
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Отряд «Призрак»
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2022
Снежная королева-5
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2022
Настоящее лето Димки Бобрикова
комедия, семейное кино, экранизация
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен