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27 мая 2022
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Канны-2022: Милла Йовович, Нина Добрев и Кристина Агилера
Канны-2022: Милла Йовович, Нина Добрев и Кристина Агилера
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27 мая 2022
В рамках 75-го Каннского кинофестиваля состоялся традиционный благотворительный гала-ужин amfAR, вся выручка от которого идёт в Американский фонд исследования СПИДа. Гостями вечера в этом году стали стали
Милла Йовович
с дочерью
Эвер
,
Кара Делевинь
,
Нина Добрев
,
Кристина Агилера
,
Ева Лонгория
и многие другие.
фото: Нина Добрев
фото: Коко Роша
фото: Милла Йовович с дочерью Эвер
фото: Кристина Агилера
фото: Кара Делевинь
фото: Ева Лонгория
фото: Кейси Аффлек и Кэйли Коуэн
фото: Ванесса Хадженс
фото: Клэр Холт
фото: Джоан Смоллс
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