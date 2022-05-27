«Люди хотят убить меня и положить моего ребёнка в микроволновку»: Эмбер Хёрд обвиняет Джонни Деппа в подстрекательстве к травле

В четверг 26 мая Эмбер Хёрд снова дала показания
в рамках судебного процесса по делу о клевете, заменившего многим самые рейтинговые реалити-шоу. Суд, в котором Джонни Депп
выступает в качестве истца, а Эмбер - ответчика, продолжается с 11 апреля и является логическим продолжением многолетней тяжбы, начавшейся с заявления Эмбер о том, что она стала жертвой домашнего насилия со стороны Деппа. Актёр, потерявший целое состояние на судебных издержках и бракоразводном процессе, решил снова вступить в схватку с бывшей супругой. Ведь самым долгосрочным последствием обвинений со стороны Хёрд для Деппа стали потерянные роли и «невозможность извлекать материальную выгоду из своего призвания». На этом основании Депп подал к Хёрд иск на возмещение ущерба в размере 50 миллионов долларов. Эмбер не растерялась и подала встречный иск на 100 миллионов долларов - поводом послужили слова бывшего адвоката актёра, который заявил, что обвинения Эмбер ни что иное как мошенничество и ловушка.
Показания Хёрд 26 мая касались именно этих заявлений и того, какие последствия они имели для актрисы в повседневной жизни. Адвокат попросил Эмбер описать те страдания и невзгоды, которые ей пришлось перенести после обвинений Деппа и его бывшего адвоката.
«Меня донимают, унижают, угрожают мне каждый день»
. - Начала Эмбер дрожащим голосом. «Всё, через что я прошла, используется против меня, чтобы унижать меня. Люди хотят убить меня, и каждый день говорят мне об этом. Люди хотят положить моего ребёнка в микроволновку, и сообщают мне об этом. Джонни угрожал…Обещал мне, что если я когда-нибудь уйду от него, он заставит меня думать о нём каждый день моей жизни. Ну что ж, если он имел в виду вот это...»
Эмбер буквально обвиняет Деппа в том, что он развернул против неё широкомасштабную травлю, мобилизовав своими заявлениями многомиллионную толпу поддерживающих его людей. И вкупе с пережитым насилием это драматическим образом сказывается на её повседневной жизни, превращая её в круговорот ретравматизаций.
«Каждый день мне приходится переживать эту травму снова. У меня трясутся руки. Я просыпаюсь с криками. Я должна жить с этой травмой и нанесённым мне ущербом. Мои друзья должны следовать своду негласных правил, чтобы не напугать меня, как-то не так дотронуться до меня. Мои интимные партнеры должны следовать правилам, о том как следует со мной обращаться, как до меня дотрагиваться. У меня есть определённые правила для докторов, медработников, гинекологов, к которым я хожу. Моя жизнь наполнена сводом правил, которым мне и моим друзьям приходится следовать, чтобы не спровоцировать у меня приступ панической атаки или ретравматизации. Даже во время тренировок, когда я готовлюсь к роли, например, во время тренировки боевой сцены для съёмок в «Аквамене», что-то может стриггерить, и у меня случается нервный срыв. С этим приходится справляться как мне, так и съёмочной группе, с которой я работаю - и всё из-за ущерба, с которым я живу каждый день. Из-за того, что мне пришлось пережить. Это ужасно. Это причиняет мне боль. И проходить через такое было бы унизительно для каждого человека. И вероятно, очень легко забыть об этом, но я человек. И несмотря на то, что Джонни обещал, что я заслуживаю этого и что это произойдёт со мной, я этого не заслуживаю. Мне хочется двигаться дальше. Все эти заявления - это травля против меня, в которую Джонни вовлёк миллионы людей, выступающих в его поддержку»
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«Я получаю сотни угроз убийства. Регулярно, если не ежедневно. С момента начала этого суда тысячи людей высмеивают мои показания о насилии. Шутят надо мной. […] Надеюсь, что никому не придётся проходить через что-то подобное. Я просто хочу, чтобы Джонни оставил меня в покое. Я годами это говорила»
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После суда Эмбер надеется вернуть себе «свой голос»: «Джонни забрал мой голос. У меня есть право рассказать свою историю. Я имею право говорить о том, что со мной случилось. У меня есть право голоса и право на своё имя. Он владел ими достаточно долго. Я надеюсь вернуть себе свой голос. Это всё, что я хочу»
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