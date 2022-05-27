Аня Чиповская объявила об уходе из Театра Олега Табакова «по личным причинам»

«В конце этого сезона я по личным причинам покидаю театр Табакова. Хотя, место, в котором ты жил 15 лет, невозможно покинуть, оно навсегда останется родным. Останется домом. Я бесконечно благодарна Олегу Палычу за то, что разглядел меня и всегда давал шансы, всем режиссёрам, с которыми работала, этому опыту, этому времени, которое подарило мне несколько по-настоящему любимых ролей, всем цехам и, конечно же, всем моим партнёрам, коллегам и друзьям, которые больше, чем друзья, которые семья. Ребята, я буду очень скучать. Успехов вам, успехов любимому театру».
Актриса также написала о спектаклях с её участием, которые можно будет успеть посмотреть в мае и июне. 28 мая, 11 и 25 июня - «И никого не стало», 29 мая, 20 и 30 июня - «Кинастон», 7 и 26 июня - «Страсти по Бумбарашу».
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