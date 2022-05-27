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Аня Чиповская объявила об уходе из Театра Олега Табакова «по личным причинам»

27 мая
2022 год

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27 мая 2022
Аня Чиповская объявила об уходе из Театра Олега Табакова по личным причинам. О решении уйти из театра, в котором она прослужила 15 лет, актриса написала в своём телеграм-канале, воздав почести покойному Табакову и ни разу не упомянув действующего худрука Владимира Машкова.

Аня Чиповская объявила об уходе из Театра Олега Табакова «по личным причинам»
фото: Спектакль "Кинастон"

«В конце этого сезона я по личным причинам покидаю театр Табакова. Хотя, место, в котором ты жил 15 лет, невозможно покинуть, оно навсегда останется родным. Останется домом. Я бесконечно благодарна Олегу Палычу за то, что разглядел меня и всегда давал шансы, всем режиссёрам, с которыми работала, этому опыту, этому времени, которое подарило мне несколько по-настоящему любимых ролей, всем цехам и, конечно же, всем моим партнёрам, коллегам и друзьям, которые больше, чем друзья, которые семья. Ребята, я буду очень скучать. Успехов вам, успехов любимому театру».

Актриса также написала о спектаклях с её участием, которые можно будет успеть посмотреть в мае и июне. 28 мая, 11 и 25 июня - «И никого не стало», 29 мая, 20 и 30 июня - «Кинастон», 7 и 26 июня - «Страсти по Бумбарашу».
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Аня Чиповская объявила об уходе из Театра Олега Табакова «по личным причинам» фотографии
Аня Чиповская объявила об уходе из Театра Олега Табакова «по личным причинам» фотографии
Аня Чиповская объявила об уходе из Театра Олега Табакова «по личным причинам» фотографии
Аня Чиповская объявила об уходе из Театра Олега Табакова «по личным причинам» фотографии
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