Бриллиантовая бабочка: Никита Михалков предложил создать евразийский аналог премии «Оскар»

В свете событий, связанных с СВО и реакционными санкциями экономического, политического и культурного характера, вопрос об участии российских артистов в крупнейших международных культурных мероприятиях встал, мягко говоря, на паузу. Единственным фильмом российского производства, допущенным на Каннский кинофестиваль
, стала лента «Жена Чайковского»
режиссёра Кирилла Серебренникова
, год отсидевшего под домашним арестом по делу «Седьмой студии» и заплатившего гигантский штраф
. Организаторы Каннского фестиваля не пустили даже российских журналистов, отказав им в аккредитации
.
Очевидно, что на фоне такой дискриминации ни о каком участии на соискание российскими режиссёрами премии «Оскар» не может быть и речи. По крайней мере, в обозримом будущем. Но, как известно, кризис - это время возможностей. И выигрывает тот, кто первым сориентируется в правильном направлении. А первым стал Никита Сергеевич Михалков
, разглядевший возможность для создания евразийского аналога «Оскара». Это предложение режиссёр выдвинул во время выступления на первом Евразийском экономическом форуме в Бишкеке.
«У меня есть предложение от нашего Союза кинематографистов: создать Евразийскую киноакадемию, с призом, альтернативным «Оскару». Сегодня «Оскар» стал абсолютно политической премией. Для [участия] должны быть [соблюдены] определенные условия. Это должен быть афроамериканец, это должен быть лидер ЛГБТ. И так далее, и так далее. И это перестаёт быть премией художественной. Наше предложение, как я считаю, может быть исполнено только в случае, если решение примут главы государств. В этом случае мы сможем, имея свои принципы, свои желания, защиту своих интересов, своей корневой системы, дать возможность понять очень многим, что есть кинематограф не только Голливудский. Есть кинематограф величайшего евразийского пространства - с величайшей культурой, с величайшей историей, с величайшими религиозными пониманиями сущности жизни человека»
.
Для присуждения премии нужна киноакадемия, которую тоже нужно будет учредить - Михалков предложил создать евразийскую киноакадемию с призовым фондом до 5 миллионов долларов.
Режиссёр уже даже придумал дизайн статуэтки, ненавязчиво намекнув на то, что организацию этого затратного мероприятия следует доверить именно ему. Видимо, у 76-летнего председателя Союза кинематографистов, президента ММКФ, руководителя Академии кинематографического и театрального искусства и совладельца журнала «Кинорепортёр» есть ещё масса свободного времени и сил на взятие новых высот: «Статуэтка будет бриллиантовая бабочка. Но это должен быть не просто фестиваль, это будет евразийский «Оскар». В нем будут принимать участие картины, соответствующие тем идеалам, которые мы вместе сформулируем»
, - заявил режиссёр.
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