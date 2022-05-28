Бриллиантовая бабочка: Никита Михалков предложил создать евразийский аналог премии «Оскар»

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Актриса прослужила в театре 15 лет

Аня Чиповская объявила об уходе из Театра Олега Табакова «по личным причинам»

27 мая

«Люди хотят убить меня и положить моего ребёнка в микроволновку»: Эмбер Хёрд обвиняет Джонни Деппа в подстрекательстве к травле

Актриса возлагает на бывшего мужа ответственность за насмешки и угрозы толпы