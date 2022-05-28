«Он с ума сошел? Это же огромные государственные деньги!»: Сокуров об идее Михалкова создать евразийский аналог «Оскара»

Режиссёр Александр Сокуров не разглядел в этой инициативе ничего, кроме очередной попытки Михалкова выпросить у государства деньги. В комментарии телеграм-каналу «Радиоточка НСН» Сокуров заявил, что если деньги у государства есть, то следует вкладывать их не в фестивали, а в развитие кино. Но прежде, чем вкладываться в кино, неплохо бы разобраться с более насущными потребностями населения.
фото: Александр Сокуров
«Даже не знаю, откуда у этого человека возникают все эти фантазии, из каких снов они приходят к нему. Он рассчитывает, что государство в очередной раз будет вкладывать лично в него деньги. Что за сны? Откуда они приходят? Он что, с ума сошел? Это же огромные государственные деньги. Нам кино надо развивать, а не эти все фестивальные дела, не красные дорожки. Нужно увеличивать количество дебютов. Деньги нужны на кино, если они есть в стране. В стране такое сложное политическое и экономическое положение. Дороги не построены там, где они нужны. Посмотрите, в каком состоянии находится наша сельская жизнь... Какая бриллиантовая бабочка?!», - возмутился режиссёр.
фото: Сарик Андреасян
Свои сомнения по поводу блестящего будущего «бриллиантовой бабочки» высказал также Сарик Андреасян. «Возможно, если это станет событием мирового масштаба и таким странам как Китай, Индия, Южная Корея будет престижно участвовать в этой премии, то тогда смысл есть, но каким образом стать для них «Оскаром», я не знаю», - заявил режиссёр в комментарии изданию «Телепрограмма». «В теории все возможно, но для этого нужно вложить колоссальное количество времени, денег и организации высокого уровня, чтобы с годами кинематографисты со всего мира хотели выдвигать свои фильмы и быть частью этой премии».
обсуждение >>