Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Он с ума сошел? Это же огромные государственные деньги!»: Сокуров об идее Михалкова создать евразийский аналог «Оскара»

28 мая
2022 год

Лайфстайл >>
28 мая 2022
В четверг 26 мая, выступая на первом Евразийском экономическом форуме, Никита Михалков предложил создать евразийскую альтернативу Американской киноакадемии и премии «Оскар». По мнению Михалкова, «Оскар» давно стал политической премией с целым сводом условий для участия, и самое время противопоставить голливудскому гегемону евразийскую киноакадемию с призовым фондом до 5 миллионов долларов и премию в виде бриллиантовой бабочки.

«Он с ума сошел? Это же огромные государственные деньги!»: Сокуров об идее Михалкова создать евразийский аналог «Оскара»
фото: Никита Михалков

Режиссёр Александр Сокуров не разглядел в этой инициативе ничего, кроме очередной попытки Михалкова выпросить у государства деньги. В комментарии телеграм-каналу «Радиоточка НСН» Сокуров заявил, что если деньги у государства есть, то следует вкладывать их не в фестивали, а в развитие кино. Но прежде, чем вкладываться в кино, неплохо бы разобраться с более насущными потребностями населения.

«Он с ума сошел? Это же огромные государственные деньги!»: Сокуров об идее Михалкова создать евразийский аналог «Оскара»
фото: Александр Сокуров

«Даже не знаю, откуда у этого человека возникают все эти фантазии, из каких снов они приходят к нему. Он рассчитывает, что государство в очередной раз будет вкладывать лично в него деньги. Что за сны? Откуда они приходят? Он что, с ума сошел? Это же огромные государственные деньги. Нам кино надо развивать, а не эти все фестивальные дела, не красные дорожки. Нужно увеличивать количество дебютов. Деньги нужны на кино, если они есть в стране. В стране такое сложное политическое и экономическое положение. Дороги не построены там, где они нужны. Посмотрите, в каком состоянии находится наша сельская жизнь... Какая бриллиантовая бабочка?!», - возмутился режиссёр.

«Он с ума сошел? Это же огромные государственные деньги!»: Сокуров об идее Михалкова создать евразийский аналог «Оскара»
фото: Сарик Андреасян

Свои сомнения по поводу блестящего будущего «бриллиантовой бабочки» высказал также Сарик Андреасян. «Возможно, если это станет событием мирового масштаба и таким странам как Китай, Индия, Южная Корея будет престижно участвовать в этой премии, то тогда смысл есть, но каким образом стать для них «Оскаром», я не знаю», - заявил режиссёр в комментарии изданию «Телепрограмма». «В теории все возможно, но для этого нужно вложить колоссальное количество времени, денег и организации высокого уровня, чтобы с годами кинематографисты со всего мира хотели выдвигать свои фильмы и быть частью этой премии».

Для справки: в 2021 году Минкульт выделил на проведение ММКФ, бессменным президентом которого является Михалков, 125 миллионов рублей - в разы больше, чем стоит любой другой российский фестиваль. По словам режиссёра и основателя фестиваля «Артдокфест» Виталия Манского, не менее 85% этих денег оседает в чьих-то карманах.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Бриллиантовая бабочка: Никита Михалков предложил создать евразийский аналог премии «Оскар»
Виталий Манский заявил, что на фестивале Никиты Михалкова «воруется не меньше 85% бюджета»
Поиск по меткам
деньгимнение
персоны
Сарик АндреасянВиталий МанскийНикита МихалковАлександр Сокуров

фотографии >>
«Он с ума сошел? Это же огромные государственные деньги!»: Сокуров об идее Михалкова создать евразийский аналог «Оскара» фотографии
«Он с ума сошел? Это же огромные государственные деньги!»: Сокуров об идее Михалкова создать евразийский аналог «Оскара» фотографии
«Он с ума сошел? Это же огромные государственные деньги!»: Сокуров об идее Михалкова создать евразийский аналог «Оскара» фотографии
«Он с ума сошел? Это же огромные государственные деньги!»: Сокуров об идее Михалкова создать евразийский аналог «Оскара» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Рэй Лиотта
26 мая ушёл из жизни актёр Рэй Лиотта.
Рубен Андриасян
25 мая ушёл из жизни театральный режиссёр Рубен Андриасян.

День рождения >>

Майя (Мая-Гозель) Аймедова
Сергей Астахов
Наталья Вилькина
Георгий Дрозд
Вероника Изотова
Мария Миронова (II)
Андрей Панин
Сергей Паршин
Лия Элиава
Джесси Брэдфорд
Александр Гаврич
Ромен Дюрис
Кэри Ханна Маллиган
Кьяра Мастроянни
Джессика Рот
Божидара Турзоновова
все родившиеся 28 мая >>

Афиша кино >>

Приключения Буратино
детский фильм, семейное кино, сказка, экранизация
СССР, 1959
Коати. Легенда джунглей
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2021
Тибра
мистика, триллер
Россия, 2022
Три кота и море приключений
детский фильм, приключения
Россия, 2022
Святым тут не место
боевик, криминальный фильм, триллер
Мексика, США, 2022
Аманат
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2022
Служанка
драма, мелодрама, триллер, экранизация, эротика
Южная Корея, 2016
Мой папа - вождь
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2022
Кто твоя бабушка, чувак?
комедия
Бельгия, Франция, 2019
Остров призраков
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Точка кипения
драма, триллер
Великобритания, 2021
Эскортницы
драма, экранизация
Польша, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен