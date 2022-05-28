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Канны-2022: Энди МакДауэлл, Кейт Уинслет и Ева Лонгория

28 мая
2022 год

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28 мая 2022
Ежегодно в рамках Каннского кинофестиваля помимо премьер фильмов проходит ряд вечеринок и званых ужинов, организованных крупными брендами-партнёрами фестиваля. Одним из таких мероприятий стал гала-ужин ювелирного бренда Chopard, который в этом году отметил 25-летнее партнёрство с Каннским фестивалем. Среди гостей ужина были Ева Лонгория, Мэгги Джелленхол, Мадс Миккельсен и Эммануэль Беар.

Канны-2022: Энди МакДауэлл, Кейт Уинслет и Ева Лонгория
фото: Мэгги Джилленхол и Питер Сарсгаард

Канны-2022: Энди МакДауэлл, Кейт Уинслет и Ева Лонгория
фото: Ева Лонгория

Канны-2022: Энди МакДауэлл, Кейт Уинслет и Ева Лонгория
фото: Белла Хадид

Канны-2022: Энди МакДауэлл, Кейт Уинслет и Ева Лонгория
фото: Дита фон Тиз

Канны-2022: Энди МакДауэлл, Кейт Уинслет и Ева Лонгория
фото: Каролин Шойфеле и Эммануэль Беар

Канны-2022: Энди МакДауэлл, Кейт Уинслет и Ева Лонгория
фото: Мадс Миккельсен

А 27 мая, под занавес фестиваля косметический бренд L'Oréal Paris устроил званый ужин, приуроченный к вручению премии в области короткометражного кино «Lights On Women Award». На вечере были Кейт Уинслет, Джемма Чан, Кэт Грэм, Энди МакДауэлл и Хелен Миррен. Ранее этим же днём Миррен и Макдауэлл отплясывали на красной дорожке на премьере фильма «Младший брат».

Канны-2022: Энди МакДауэлл, Кейт Уинслет и Ева Лонгория
фото: Энди МакДауэлл (legion-media)

Канны-2022: Энди МакДауэлл, Кейт Уинслет и Ева Лонгория
фото: Кейт Уинслет (legion-media)

Канны-2022: Энди МакДауэлл, Кейт Уинслет и Ева Лонгория
фото: Джемма Чан

Канны-2022: Энди МакДауэлл, Кейт Уинслет и Ева Лонгория
фото: Кэт Грэм (legion-media)

Канны-2022: Энди МакДауэлл, Кейт Уинслет и Ева Лонгория
фото: Энди МакДауэлл

Канны-2022: Энди МакДауэлл, Кейт Уинслет и Ева Лонгория
фото: Хелен Миррен

Канны-2022: Энди МакДауэлл, Кейт Уинслет и Ева Лонгория
фото: Хелен Миррен и Энди МакДауэлл
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обсуждение >>
№ 1
Lusia Happy   29.05.2022 - 14:34
Конечно Лонгория очень хорошо стала выглядеть. даже удивительно, как она смогла так хорошо восстановиться. молодец прям читать далее>>
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Канны-2022: Энди МакДауэлл, Кейт Уинслет и Ева Лонгория фотографии
Канны-2022: Энди МакДауэлл, Кейт Уинслет и Ева Лонгория фотографии
Канны-2022: Энди МакДауэлл, Кейт Уинслет и Ева Лонгория фотографии
Канны-2022: Энди МакДауэлл, Кейт Уинслет и Ева Лонгория фотографии
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