Канны-2022: Энди МакДауэлл, Кейт Уинслет и Ева Лонгория

Ежегодно в рамках Каннского кинофестиваля помимо премьер фильмов проходит ряд вечеринок и званых ужинов, организованных крупными брендами-партнёрами фестиваля. Одним из таких мероприятий стал гала-ужин ювелирного бренда Chopard, который в этом году отметил 25-летнее партнёрство с Каннским фестивалем. Среди гостей ужина были Ева Лонгория, Мэгги Джелленхол, Мадс Миккельсен и Эммануэль Беар.
фото: Мэгги Джилленхол и Питер Сарсгаард
фото: Ева Лонгория
фото: Белла Хадид
фото: Дита фон Тиз
фото: Каролин Шойфеле и Эммануэль Беар
фото: Мадс Миккельсен
А 27 мая, под занавес фестиваля косметический бренд L'Oréal Paris устроил званый ужин, приуроченный к вручению премии в области короткометражного кино «Lights On Women Award». На вечере были Кейт Уинслет, Джемма Чан, Кэт Грэм, Энди МакДауэлл и Хелен Миррен. Ранее этим же днём Миррен и Макдауэлл отплясывали на красной дорожке на премьере фильма «Младший брат».
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