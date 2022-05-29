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«Это не просто возможность спать, с кем захочешь»: Яна Гладких о полиамории и проблемах традиционного брака

29 мая
2022 год

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29 мая 2022
20 мая в онлайн-кинотеатре «KION» состоялась премьера драмеди «Amore More» - первого российского сериала, рассматривающего тему полиамории. В интервью изданию «ОК!» режиссёр и исполнительница одной из главных ролей Яна Гладких поделилась своим мнением о причинах растущей популярности полиамории, сущности этой концепции и проблемах традиционного брака.

«Это не просто возможность спать, с кем захочешь»: Яна Гладких о полиамории и проблемах традиционного брака
фото: Кадр из сериала "Amore More"

Причины, по которым тема полиамории только сейчас нашла себе место в российском кинематографе, кроются, по мнению Яны, в страхе приверженцев традиционных ценностей. Которые не до конца понимают сущность полиамории, путая её с банальным промискуитетом.

«Может, [боятся] того, что кто-то расценит это как посягательство на традиционные семейные ценности, те самые пресловутые, о которых мы неустанно слышим. Хотя мне кажется, что человек, который впервые подумал о такой концепции, как полиамория, хотел как раз-таки укрепить связи, придумать систему более гибкую, но в то же время более прочную, чем, например, классический брак между двумя людьми. По статистике в 2020 году распалось 73% браков. 70 лет назад это было всего 4%. Динамика налицо. Многие молодые люди считают, что классический брак изживает себя».

«Это не просто возможность спать, с кем захочешь»: Яна Гладких о полиамории и проблемах традиционного брака
фото: Кадр из сериала "Amore More"

«Полиамория — это не просто возможность спать, с кем захочешь, и называть это отношениями. Это совсем про другое. Сейчас настолько широкий спектр этих терминов, что реально можно запутаться: свободные отношения, открытый брак, полигамия — это всё совершенно разные и отличные от полиамории вещи. Я смотрела лекцию одного психолога (она немка, но училась в России) — она очень интересно про это рассказывает, говорит, что на самом деле полиаморный союз требует от человека гораздо большей нагрузки и ответственности, ты берешь ответственность — эмоциональную, финансовую — за нескольких человек сразу. Это же не только свидания и секс, это еще и общие переживания, болезни, общий быт — в общем, это всё очень сложно. Мне кажется, что если все в этой концепции довольны, никто не страдает, то почему нет. Не стоит сразу вешать ярлыки и клеймить то, что тебе не близко. Ведь на тебе одном свет клином не сошелся. Почему бы не допустить, что есть люди, которым это подходит? Те, кто решается на такие вещи, — отнюдь не всегда молодые и беспечные, чаще взрослые и осознанные».

Читать Рецензия на сериал «Amore More»

Впрочем, сама Яна не уверена, что смогла бы существовать в подобных отношениях: «Когда я думаю об этом отвлеченно, мне кажется это очень любопытным. Но я не знаю, что бы я сказала, если бы этот вопрос задал мне мой супруг, предложил бы мне такую форму отношений. Я довольно ревнивый человек, мне кажется, я требую столько внимания, да и сама привыкла это внимание оказывать, не уверена, что я бы осилила нескольких партнеров. Это же нужно, чтобы все чувствовали себя любимыми, нужными, получали поддержку, время. Это же так сложно. А про быт я даже не говорю! Люди будучи вдвоем не могут договориться иногда, кто куда что кладет, почему носки разбрасывает, куда тещу или детей везет, что покупает и тд. А тут, представь, вас несколько! Я чрезвычайно веселилась, когда читала обо всем этом. Меня, правда, поразила эта идея».

«Это не просто возможность спать, с кем захочешь»: Яна Гладких о полиамории и проблемах традиционного брака

Слабым местом конвенционального брака Яна считает недостаток откровенности между супругами: «Часто браки разваливаются потому, что люди боятся говорить о своих чувствах откровенно, не просто приемлемо и удобоваримо для другого в рамках принятого, а прям по-настоящему откровенно. Нужно иметь определенную смелость для этого. Полиамория пытается как раз решить эту проблему, когда люди не могут откровенно говорить о том, что они увлеклись кем-то другим, например. Да, это очень сложно. Наверное, нет ничего сложнее, чем быть откровенным с человеком, который тебе по-настоящему дорог. И остается вопрос - нужно ли? Существует ли вранье во благо? У меня есть свои ответы на это. У каждого из нас - свои».
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«Это не просто возможность спать, с кем захочешь»: Яна Гладких о полиамории и проблемах традиционного брака фотографии
«Это не просто возможность спать, с кем захочешь»: Яна Гладких о полиамории и проблемах традиционного брака фотографии
«Это не просто возможность спать, с кем захочешь»: Яна Гладких о полиамории и проблемах традиционного брака фотографии
«Это не просто возможность спать, с кем захочешь»: Яна Гладких о полиамории и проблемах традиционного брака фотографии
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