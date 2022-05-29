«Это не просто возможность спать, с кем захочешь»: Яна Гладких о полиамории и проблемах традиционного брака

анонс

И о своём подходе к работе над женскими ролями

Я играл продавщицу, и какой-то дед начал меня клеить: Юрий Стоянов о женских ролях в «Городке»

28 мая

«Он с ума сошел? Это же огромные государственные деньги!»: Сокуров об идее Михалкова создать евразийский аналог «Оскара»

Режиссёр считает, что вкладываться надо не в фестивали, а в кино