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Я играл продавщицу, и какой-то дед начал меня клеить: Юрий Стоянов о женских ролях в «Городке»

29 мая
2022 год

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29 мая 2022
За всю историю юмористической передачи «Городок» Юрий Стоянов сыграл более 3000 женских ролей и достиг на этом поприще такого мастерства и убедительности, что многие зрители узнавали в его образах своих родственниц и коллег. Однако сам Юрий признался в интервью Светлане Бондарчук, что очень не любил этим заниматься.

Я играл продавщицу, и какой-то дед начал меня клеить: Юрий Стоянов о женских ролях в «Городке»

«Да, [я помню свою первую женскую роль]. Это было ужасно. Потому что ну ряженость в этом была какая-то. Это то же самое, когда в деревнях мужики на Рождество колядуют и напяливают на себя платочек. Всё то, что я ненавижу в том, когда мужчина играет женщину. Я это сам не очень любил делать, и не очень люблю, когда это делают другие.
Я вспоминаю самую первую новеллу и думаю, как это ужасно всё. Какая-то ряженая тварь в кадре. Я всегда с ужасом думаю о том, что люди откопают эти первые “Городки”, увидят и поймут, какой же я хреновый артист».

Со временем актёр нашёл выход в традиционном подходе к этим «ролькам», как он сам их называет. «Это просто ещё одна роль, в которой должен быть тот же общий, методологически нормальный подход, как к любой другой роли. Поэтому из них ушла вот ряженость - я бы иначе не сказал. Исчез переодетый мужик, который прикидывается женщиной. Баловство и хулиганство остались, но в этом стало больше профессии».

Чтобы добиться комедийного эффекта узнавания, актёр определил для себя то, чем женщины отличаются друг от друга. «На чём это замешано? На твоей любви к женщинам. На твоей наблюдательности. На твоём понимании главных вещей. Мужчины отличаются друг от друга степенью амбиций, подлостью, ещё чем-то. А женщины - степенью несчастья и любви. Все пороки мужские - от тщеславия, от жажды денег, от реваншизма, от комплексов. А женские все пороки - от любви. И не пороки. И всё лучшее, и всё худшее. И все преступления, на которые они идут. И когда ты себе это объясняешь, у зрителя возникает симпатия. Они не хотят, чтобы на твоем месте оказалась актриса. Они начинают говорить: «А вы не были знакомы с моей тёщей? А с моей начальницей? Вот она точно так же разговаривает».

Я играл продавщицу, и какой-то дед начал меня клеить: Юрий Стоянов о женских ролях в «Городке»

За всё время своих переоблачений актёру даже удалось понравиться мужчине. Случай произошёл во время съёмок скрытой камерой для рубрики Приколы нашего городка. «Я играл продавщицу в магазине, и меня ещё можно было загримировать так, чтобы не очень узнали. И какой-то дед начал меня клеить. Очень мило так, по-гусарски, как в 19 веке. Потом я ушёл на три минуты, сказал, что вернусь. Он сбегал, купил цветы, вернулся с цветами. И я уже вышел как мужчина. Он говорит: Мне Люду можно? Я говорю: Я Люда. А он так посмотрел на меня и говорит: Что ж вы, ребята, делаете? Ты что думаешь, я тебя клеил? У меня жена умерла не так давно. Ты так на неё был похож, когда играл эту женщину».

Подобных трогательных историй за всё время съёмок рубрики набралось порядочно - люди часто удивляли съёмочную группу своей добродушной, человеческой реакцией. «Когда мы «подселили» бомжа под многоэтажку…Это вот Питер. Это может быть только в Питере. Палатку ставит наш подставной человек под многоэтажной панелькой и говорит: «Я здесь буду жить». Мы думали: «Эх, сейчас начнётся!» Ничего не началось. Ему носили одежду, обувь, его кормили, пришли другие бомжи питерские, которые читали Ахматову и Гумилёва рядом с этой палаткой».
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Я играл продавщицу, и какой-то дед начал меня клеить: Юрий Стоянов о женских ролях в «Городке» фотографии
Я играл продавщицу, и какой-то дед начал меня клеить: Юрий Стоянов о женских ролях в «Городке» фотографии
Я играл продавщицу, и какой-то дед начал меня клеить: Юрий Стоянов о женских ролях в «Городке» фотографии
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