Канны-2022: Диана Крюгер, Энди МакДауэлл и Кароль Буке

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И о своём подходе к работе над женскими ролями

Я играл продавщицу, и какой-то дед начал меня клеить: Юрий Стоянов о женских ролях в «Городке»

29 мая

«Это не просто возможность спать, с кем захочешь»: Яна Гладких о полиамории и проблемах традиционного брака

Актриса и режиссёр не уверена, что смогла бы жить в полиаморных отношениях