Канны-2022: Диана Крюгер, Энди МакДауэлл и Кароль Буке

Я играл продавщицу, и какой-то дед начал меня клеить: Юрий Стоянов о женских ролях в «Городке»
И о своём подходе к работе над женскими ролями
28 мая во Франции завершился 75-й Каннский кинофестиваль, лауреатом которого снова стал шведский режиссёр Рубен Эстлунд с фильмом «Треугольник печали». Свою первую Золотую пальмовую ветвь Эстлунд получил в 2017 году за фильм «Квадрат», и только ленивый не пошутил про геометрическую прогрессию успеха режиссёра. Также награды взяли Клер Дени, Лукас Донт, Пак Чхан-Ук, Зара Амир-Эбрахими и Сон Кан Хо. Серебренников, по традиции, не получил ничего.
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