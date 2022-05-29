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Канны-2022: Диана Крюгер, Энди МакДауэлл и Кароль Буке

29 мая
2022 год

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29 мая 2022

28 мая во Франции завершился 75-й Каннский кинофестиваль, лауреатом которого снова стал шведский режиссёр Рубен Эстлунд с фильмом «Треугольник печали». Свою первую Золотую пальмовую ветвь Эстлунд получил в 2017 году за фильм «Квадрат», и только ленивый не пошутил про геометрическую прогрессию успеха режиссёра. Также награды взяли Клер Дени, Лукас Донт, Пак Чхан-Ук, Зара Амир-Эбрахими и Сон Кан Хо. Серебренников, по традиции, не получил ничего.

Канны-2022: Диана Крюгер, Энди МакДауэлл и Кароль Буке
фото: Рубен Эстлунд

Церемония закрытия в этом году собрала крайне мало звёздных гостей: Диана Крюгер и Норман Ридус, Джемма Чан, Кароль Буке, Хавьер Бардем, Энди МакДауэлл, и члены жюри Нуми Рапас, Дипика Падуконе, Йоаким Триер, Ладж Ли, Ребекка Холл, Жасмин Тринка, Венсан Линдон и Джефф Николс.

Канны-2022: Диана Крюгер, Энди МакДауэлл и Кароль Буке
фото: Норман Ридус и Диана Крюгер

Канны-2022: Диана Крюгер, Энди МакДауэлл и Кароль Буке
фото: Энди МакДауэлл

Канны-2022: Диана Крюгер, Энди МакДауэлл и Кароль Буке
фото: Жюри: Нуми Рапас, Ладж Ли, Джефф Николс, Ребекка Холл, Венсан Линдон, Жасмин Тринка, Йоаким Триер и Дипика Падуконе

Канны-2022: Диана Крюгер, Энди МакДауэлл и Кароль Буке
фото: Кароль Буке

Канны-2022: Диана Крюгер, Энди МакДауэлл и Кароль Буке
фото: Кэт Грэм

Канны-2022: Диана Крюгер, Энди МакДауэлл и Кароль Буке
фото: Дипика Падуконе

Канны-2022: Диана Крюгер, Энди МакДауэлл и Кароль Буке
фото: Джемма Чан

Канны-2022: Диана Крюгер, Энди МакДауэлл и Кароль Буке
фото: Ребекка Холл

Канны-2022: Диана Крюгер, Энди МакДауэлл и Кароль Буке
фото: Росси Де Пальма

Канны-2022: Диана Крюгер, Энди МакДауэлл и Кароль Буке
фото: Хавьер Бардем
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Канны-2022: Диана Крюгер, Энди МакДауэлл и Кароль Буке фотографии
Канны-2022: Диана Крюгер, Энди МакДауэлл и Кароль Буке фотографии
Канны-2022: Диана Крюгер, Энди МакДауэлл и Кароль Буке фотографии
Канны-2022: Диана Крюгер, Энди МакДауэлл и Кароль Буке фотографии
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