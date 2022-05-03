«Я забираюсь в ванну и рыдаю каждое новолуние»: Меган Фокс о разлуке с детьми

Весной 2020 года на заре пандемии Меган Фокс
приняла окончательное решение
развестись с Брайаном Остином Грином
, в браке с которым актриса родила троих сыновей. Первые попытки развестись с мужем Меган предприняла ещё в 2015 году, но супругам удалось сохранить брак - до тех пор, пока вышедшая из затяжного декрета Меган не встретила на съёмочной площадке фильма «Полночь на злаковом поле»
рэпера Колсона Бейкера
и не влюбилась в него до потери сознания. После развода Меган и Брайан оформили совместную опеку и видятся с детьми по очереди. В свежем интервью журналу «Glamour»
Меган призналась, что регулярные расставания с детьми даются ей очень тяжело.
«Трудно не чувствовать себя обязанной проводить с ними всё время. Или постоянно думать о том, что я недостаточно хорошо справляюсь. Но я в разлуке с их отцом, поэтому я могу проводить с ними лишь часть времени. Так это устроено. И в некотором смысле это позволяет мне иметь возможность улучить моменты для себя. Когда я могу жить свою жизнь, не являясь круглосуточно чьей-то матерью. И это тоже хорошо, только вот всё время борешься с чувством вины. С ощущением, что делаешь недостаточно»
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Любительница обрядов Меган даже оплакивание разлуки с детьми превратила в своеобразный ритуал: «Я часто плачу, обычно каждое новолуние. Я забираюсь в ванну и рыдаю, потому что это тяжело - быть в разлуке с ними. Они моё ДНК»
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Старший сын Меган, 9-летний Ноа с ранних лет невольно прославился своей любовью к платьям
. Актриса никогда не запрещала сыну надевать костюмы диснеевских принцесс - что вызывает у общественности самые противоречивые чувства. Эта реакция беспокоит Меган гораздо больше, чем галантерейные предпочтения сына.
«Ноа начал надевать платья, когда ему было около двух лет. Я накупила кучу книг, посвящённых гендерному спектру. Некоторые из этих книг написаны детьми-трансгендерами. Некоторые просто объясняют, что ты можешь быть мальчиком и при этом носить платья - выражать себя посредством выбора одежды. И что это не означает, что тебе необходимо что-то там решать о своей сексуальности. С самого их детства я встраиваю эту информацию в их повседневную жизнь, чтобы никто не чувствовал себя странным или иным. Я не могу контролировать реакцию окружающих людей на моих детей. Я никак не могу повлиять на то, чему учат других детей, которые ходят в одну школу с моими детьми. Так что это то ещё приключение.
Именно поэтому я не публикую фото своих детей в соцсетях, чтобы похвастаться их достижениями. Ноа невероятный пианист. Он может за час выучить концерт Моцарта и виртуозно сыграть его на пианино. Я хочу, чтобы люди видели это. Но в то же время я не хочу, чтобы мир имел доступ к этой нежной душе и говорил все эти предсказуемые неприятные вещи»
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«Я отправила своих детей в школу, где учатся дети, родители которых имеют схожие с моими взгляды. Учащиеся там дети не торчат целыми днями в Интернете, как большинство детей. Они знают, что их родители знамениты, но их знания в этой области ограничены. Когда они были ещё очень маленькими, я хотела защитить их и, насколько это возможно, ограничить влияние Интернета на них. Пока что нам очень хорошо удаётся сохранить их невинность, но я знаю, что я не смогу защищать их всегда. У меня очень много переживаний по этому поводу, мне бы хотелось чтобы человечество не было таким жестоким»
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