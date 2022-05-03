Роуз Лесли опровергла миф о безусловной любви к новорождённому ребёнку

В феврале 2021 года у звезд сериала «Игра престолов» Кита Харингтона
и Роуз Лесли
родился первенец, имя которого актёры до сих пор держат в секрете. С рождением ребёнка Роуз не стала отказываться от работы, пытаясь совместить карьеру и семейную жизнь. Актриса нашла сообщество молодых мам, которое помогает ей привыкнуть к новым обстоятельствам в своей жизни. «Общее пространство, в котором новоявленные матери готовы делиться рассказами о невзгодах и испытаниях материнства и признавать, что это может быть очень сложно - это восхитительно»
, - отмечает Роуз в интервью журналу «Harper’s Bazaar»
. Актриса также отмечает, что миф о безусловной любви к новорождённому ребёнку не всегда воплощается в реальности.
«Когда у меня родился сын, предполагалось, что ты как бы автоматически влюбляешься в этого маленького человечка. Но с какой стати, если у тебя никогда не было детей? Почему это должно быть чем-то врождённым?
Часть меня как бы говорит: Привет, малыш, вот теперь мы с тобой вместе. Это потрясающе. Но мне нужно тебя узнать поближе, чтобы укрепить отношения, которые протянутся через всю нашу жизнь.
То же самое понял и мой муж. И как только мы поняли, что любовь [к ребёнку] развивается и усиливается постепенно, а вовсе не встроена на все 100 процентов с момента его рождения, как только мы поделились этим соображением друг с другом вслух, мы испытали огромное облегчение
».
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