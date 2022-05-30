Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

СМИ: Андрей Кончаловский должен госкорпорации 130 млн долларов

30 мая
2022 год

Лайфстайл >>
30 мая 2022
Как сообщают СМИ, Андрей Кончаловский задолжал Внешэкономбанку почти 130 миллионов долларов. Эти деньги он брал на экранизацию балета «Щелкунчик» – одноимённый фильм сняли на английском языке, использовали передовую графику, а главную роль в нём исполнила Эль Фаннинг. Картина вышла на экраны в 2010 году, однако провалилась в прокате.

СМИ: Андрей Кончаловский должен госкорпорации 130 млн долларов
фото: Кадр из фильма «Щелкунчик и Крысиный король»

До премьеры трейлера Кончаловский заявлял, что «Щелкунчик» снят на деньги американских инвесторов, однако в титрах было написано, что фильм создан при поддержке Внешэкономбанка. По данным СМИ, банк выдал компании Кончаловского кредит на 50 миллионов долларов, ещё около 30 миллионов выделил сам режиссёр и частные инвесторы. Позже банк выдал ещё 10,9 миллиона долларов на конвертацию фильма в 3D-формат. Вернуть деньги создатели планировали из кассовых сборов, однако «Щелкунчик» провалился в прокате. По словам Кончаловского, причина была в негативной критике – фильм действительно получил плохие отзывы, так как в нём увидели аллегорию на нацизм.

Для получения финансирования на фильм Кончаловский открыл на Каймановых островах компанию под названием Nutcracker Holdings Limited. В конце 2020 года компания должна была вернуть уже 127,8 миллиона долларов из-за того, что премьера фильма откладывалась и вовремя вернуть деньги не получалось, однако к этому времени Nutcracker Holdings Limited закрыли. Неизвестно, на какой стадии находится судебный процесс сейчас – Кончаловский и представители Внешэкономбанка не ответили на запрос журналистов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Щелкунчик и Крысиный Король в 3D». Американский прокат
«Щелкунчик и Крысиный Король 3D»
Поиск по меткам
суд
персоны
Андрей КончаловскийЭль Фаннинг
фильмы
Щелкунчик и Крысиный король 3D

фотографии >>
СМИ: Андрей Кончаловский должен госкорпорации 130 млн долларов фотографии
СМИ: Андрей Кончаловский должен госкорпорации 130 млн долларов фотографии
СМИ: Андрей Кончаловский должен госкорпорации 130 млн долларов фотографии
СМИ: Андрей Кончаловский должен госкорпорации 130 млн долларов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Георгий Пономарёв
29 мая ушёл из жизни актёр Георгий Пономарёв.
Рэй Лиотта
26 мая ушёл из жизни актёр Рэй Лиотта.
Рубен Андриасян
25 мая ушёл из жизни театральный режиссёр Рубен Андриасян.

День рождения >>

Мария Берсенева
Игорь Гузун
Александр Демьяненко
Никита Ефремов
Валентина Кибардина
Олег Клёнов (II)
Антонина Лефтий
Елена Майорова
Мурад Раджабов
Хью Гриффит
Кир Далли
Колм Мини
Герхрад Ольшевский
Рэйчел Стирлинг
Костя Ульман
Клинт Уокер
все родившиеся 30 мая >>

Афиша кино >>

Манюня
комедия, приключения, экранизация
Армения, Россия, 2021
Хиросима - любовь моя
военный фильм, драма, мелодрама
Франция, Япония, 1958
Волк
психологический триллер, драма
Ирландия, Польша, Великобритания, 2021
Вендетта. Банды Атланты
боевик, триллер
США, 2022
Джулур: мас-рестлинг
драма, спортивный фильм
Россия, 2022
Модель
драма, триллер
Россия, 2022
Рэпер
драма, криминальный фильм
Россия, 2022
Своя война. Шторм в пустыне
боевик, военный фильм, драма
Россия, 2022
Ученик чудовища
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Япония, 2015
Приключения Буратино
детский фильм, семейное кино, сказка, экранизация
СССР, 1959
Коати. Легенда джунглей
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2021
Три кота и море приключений
детский фильм, приключения
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен