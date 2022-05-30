СМИ: Андрей Кончаловский должен госкорпорации 130 млн долларов

Как сообщают СМИ, Андрей Кончаловский задолжал Внешэкономбанку почти 130 миллионов долларов. Эти деньги он брал на экранизацию балета «Щелкунчик» – одноимённый фильм сняли на английском языке, использовали передовую графику, а главную роль в нём исполнила Эль Фаннинг. Картина вышла на экраны в 2010 году, однако провалилась в прокате.
фото: Кадр из фильма «Щелкунчик и Крысиный король»
До премьеры трейлера Кончаловский заявлял, что «Щелкунчик» снят на деньги американских инвесторов, однако в титрах было написано, что фильм создан при поддержке Внешэкономбанка. По данным СМИ, банк выдал компании Кончаловского кредит на 50 миллионов долларов, ещё около 30 миллионов выделил сам режиссёр и частные инвесторы. Позже банк выдал ещё 10,9 миллиона долларов на конвертацию фильма в 3D-формат. Вернуть деньги создатели планировали из кассовых сборов, однако «Щелкунчик» провалился в прокате. По словам Кончаловского, причина была в негативной критике – фильм действительно получил плохие отзывы, так как в нём увидели аллегорию на нацизм.
Для получения финансирования на фильм Кончаловский открыл на Каймановых островах компанию под названием Nutcracker Holdings Limited. В конце 2020 года компания должна была вернуть уже 127,8 миллиона долларов из-за того, что премьера фильма откладывалась и вовремя вернуть деньги не получалось, однако к этому времени Nutcracker Holdings Limited закрыли. Неизвестно, на какой стадии находится судебный процесс сейчас – Кончаловский и представители Внешэкономбанка не ответили на запрос журналистов.
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