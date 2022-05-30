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Кевина Спейси обвинили в домогательствах в отношении троих мужчин

30 мая
2022 год

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30 мая 2022
62-летнему актёру Кевину Спейси предъявили обвинения в сексуальных домогательствах. На этот раз Королевская прокуратура Британии обвиняет Спейси в сексуальном насилии в отношении троих мужчин. Предполагаемые инциденты произошли в период с 2005-го по 2013 год, когда актёр работал художественным руководителем театра Old Vic.

Кевина Спейси обвинили в домогательствах в отношении троих мужчин
фото: Кевин Спейси у здания суда

Первое обвинение связано с предполагаемым сексуальным насилием в Лондоне в марте 2005 года, второе – в августе 2008 года. Третий заявитель подал жалобу об инциденте, произошедшем в графстве Глостершир в апреле 2013 года. Сейчас Спейси находится за пределами Британии, поэтому официальной процедуры обвинения пока не произошло.

Однако продюсеры фильма «Питер Пять Восемь», в котором играет Кевин, уже прокомментировали скандал: «Следовало ожидать, что возвращение Кевина в кино вызовет негативную реакцию у прессы. Да, есть те, кто хочет, чтобы он не играл, однако фанатов у него гораздо больше. Они ждут его возвращение на экраны. Кинокомпания не будет высказываться по поводу обвинений. Мы считаем, что виновность Кевина должен определить суд. «Питер Пять Восемь» — это фильм для фанатов, которых больше всего волнует искусство, а не скандал», – говорится в официальном обращении создателей.
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Кевина Спейси обвинили в домогательствах в отношении троих мужчин фотографии
Кевина Спейси обвинили в домогательствах в отношении троих мужчин фотографии
Кевина Спейси обвинили в домогательствах в отношении троих мужчин фотографии
Кевина Спейси обвинили в домогательствах в отношении троих мужчин фотографии
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