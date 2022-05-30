Кевина Спейси обвинили в домогательствах в отношении троих мужчин

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Илон Маск высказался по делу Джонни Деппа и Эмбер Хёрд

Режиссёр брал кредит на экранизацию «Щелкунчика», однако фильм провалился в прокате

29 мая

Я играл продавщицу, и какой-то дед начал меня клеить: Юрий Стоянов о женских ролях в «Городке»

И о своём подходе к работе над женскими ролями