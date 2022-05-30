Илон Маск высказался по делу Джонни Деппа и Эмбер Хёрд

Кевина Спейси обвинили в домогательствах в отношении троих мужчин
Продюсеры фильма с его участием уже прокомментировали скандал
Слушания по делу Джонни Деппа и Эмбер Хёрд наконец подошли к концу. В минувшую пятницу их адвокаты выступили с заключительными аргументами, и теперь у суда будет полторы недели на обдумывание решения. Пока присяжные обсуждают вердикт, своё мнение решил высказать экс-возлюбленный Эмбер Илон Маск, с которым она встречалась в 2017 году сразу после того, как негласно обвинила Джонни в домашнем насилии. Бизнесмен, инженер и основатель компании SpaceX, которого все ждали увидеть в зале суда в качестве свидетеля на стороне Деппа, в итоге решил ничью сторону не принимать и ограничиться коротким комментарием в социальной сети.
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