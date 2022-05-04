Met Gala 2022: Дакота Джонсон, Джаред Лето и Блейк Лайвли

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2 мая в Нью-Йорке прошёл ежегодный Бал Института костюма Met Gala, предваряющий модную выставку в Метрополитен-музее. Темой бала стал «Позолоченный гламур», а среди гостей вечера были Джессика Честейн, Эмма Стоун, Джаред Лето, Хлоя Грейс Морец, Дакота Джонсон, Кэти Перри, Билли Айлиш, Сара Джессика Паркер, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, Ленни Кравиц, Джулианна Мур, Сигурни Уивер, Клэр Дэйнс, Сидни Суини, Хью Джекман и многие другие.
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