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Met Gala 2022: Дакота Джонсон, Джаред Лето и Блейк Лайвли

4 мая
2022 год

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4 мая 2022

2 мая в Нью-Йорке прошёл ежегодный Бал Института костюма Met Gala, предваряющий модную выставку в Метрополитен-музее. Темой бала стал «Позолоченный гламур», а среди гостей вечера были Джессика Честейн, Эмма Стоун, Джаред Лето, Хлоя Грейс Морец, Дакота Джонсон, Кэти Перри, Билли Айлиш, Сара Джессика Паркер, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, Ленни Кравиц, Джулианна Мур, Сигурни Уивер, Клэр Дэйнс, Сидни Суини, Хью Джекман и многие другие.

Met Gala 2022: Дакота Джонсон, Джаред Лето и Блейк Лайвли
фото: Эмма Стоун

Met Gala 2022: Дакота Джонсон, Джаред Лето и Блейк Лайвли
фото: Джессика Честейн

Met Gala 2022: Дакота Джонсон, Джаред Лето и Блейк Лайвли
фото: Лили Джеймс

Met Gala 2022: Дакота Джонсон, Джаред Лето и Блейк Лайвли
фото: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Met Gala 2022: Дакота Джонсон, Джаред Лето и Блейк Лайвли
фото: Кара Делевинь

Met Gala 2022: Дакота Джонсон, Джаред Лето и Блейк Лайвли
фото: Дакота Джонсон

Met Gala 2022: Дакота Джонсон, Джаред Лето и Блейк Лайвли
фото: Дакота Джонсон

Met Gala 2022: Дакота Джонсон, Джаред Лето и Блейк Лайвли
фото: Ирина Шейк

Met Gala 2022: Дакота Джонсон, Джаред Лето и Блейк Лайвли
фото: Мейси Уилльямс

Met Gala 2022: Дакота Джонсон, Джаред Лето и Блейк Лайвли
фото: Ленни Кравиц

Met Gala 2022: Дакота Джонсон, Джаред Лето и Блейк Лайвли
фото: Эмма Коррин

Met Gala 2022: Дакота Джонсон, Джаред Лето и Блейк Лайвли
фото: Джо Джонас и Софи Тёрнер

Met Gala 2022: Дакота Джонсон, Джаред Лето и Блейк Лайвли
фото: Билли Айлиш

Met Gala 2022: Дакота Джонсон, Джаред Лето и Блейк Лайвли
фото: Кэти Перри

Met Gala 2022: Дакота Джонсон, Джаред Лето и Блейк Лайвли
фото: Алессандро Микеле и Джаред Лето

Met Gala 2022: Дакота Джонсон, Джаред Лето и Блейк Лайвли
фото: Мэделин Петш

Met Gala 2022: Дакота Джонсон, Джаред Лето и Блейк Лайвли
фото: Блейк Лайвли

Met Gala 2022: Дакота Джонсон, Джаред Лето и Блейк Лайвли
фото: Клэр Дэйнс и Хью Дэнси

Met Gala 2022: Дакота Джонсон, Джаред Лето и Блейк Лайвли
фото: Сидни Суини

Met Gala 2022: Дакота Джонсон, Джаред Лето и Блейк Лайвли
фото: Кейт Мосс с дочерью Лилой Грэйс

Met Gala 2022: Дакота Джонсон, Джаред Лето и Блейк Лайвли
фото: Эмили Ратаковски

Met Gala 2022: Дакота Джонсон, Джаред Лето и Блейк Лайвли
фото: Гвен Стефани

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Met Gala 2022: Дакота Джонсон, Джаред Лето и Блейк Лайвли фотографии
Met Gala 2022: Дакота Джонсон, Джаред Лето и Блейк Лайвли фотографии
Met Gala 2022: Дакота Джонсон, Джаред Лето и Блейк Лайвли фотографии
Met Gala 2022: Дакота Джонсон, Джаред Лето и Блейк Лайвли фотографии
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