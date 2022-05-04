Лянка Грыу подтвердила слухи о разводе

С мужем Михаилом Вайнбергом, который выступил режиссёром третьего сезона, Лянка прожила в браке с 2010 года, родив сына Максима. У мальчика был диагностировал аутизм, но актриса приложила все усилия, чтобы помочь сыну преодолеть трудности в учёбе и социолизации. И во многом преуспела. Что стало причиной развода с мужем, актриса не уточнила, лишь подтвердив давно ходившие слухи: «Мы приняли решение расстаться уже около года назад, никак это не афишировали. Остались в теплых отношениях и работали вместе над созданием нового сезона «Теста на беременность».
Актриса с иронией отметила схожесть некоторых обстоятельств своей жизни с тем, что ждёт её героиню в новом сезоне «Теста на беременность»: «Ее ждет развод. На самом деле очень сильная получилась линия сериала. Яркая, драматичная, сексуальная. Я очень люблю свою героиню, считаю эту работу одной из самых сильных за последнее время. Много себя в нее вложила, отдала ей восемь лет (именно столько снимали три сезона). Но при этом сама приняла решение уйти из четвертого сезона, который планируется в производстве».
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