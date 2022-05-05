«Её задача была сделать так, чтобы после неё в МХАТе ничего не было»: Эдуард Бояков о Татьяне Дорониной

Театральный режиссёр, основатель театра «Практика»
и соучредитель множества театральных фестивалей (включая «Золотую маску») Эдуард Бояков
стал героем нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак!»
. Около полугода назад назначенный на пост гендиректора МХАТа им. Горького Владимир Кехман
попросил Боякова покинуть пост художественного руководителя
, занимаемый им с 2018 года. Во время масштабных кадровых чисток Кехман бесперебойно давал интервью, критикуя репертуарную политику и административную работу бывшего руководства театра. И пообещав вернуть на сцену МХАТа репертуарную классику времен Татьяны Дорониной
, закрыл театр на ремонт.
На вопрос о том, почему им с Кехманом так и не удалось сработаться, Бояков ответил, что у нового гендиректора не было никаких творческих задач. «Мы совсем не похожи с ним во взглядах. Это человек совершенно другой природы и другого замеса. Он не имел никакой задачи развивать то, что мы делали. Была задача просто закрыть МХАТ, зачистить это пространство. Он пришёл и в первый же день мне сказал: «Я ничего не понимаю в драматическом театре». И судя по всему, он не соврал тогда»
.
Примерно такое же мнение у Боякова сложилось о Татьяне Дорониной, возглавлявшей театр с 1987 по 2018 годы. После прихода Боякова за Дорониной закрепилась формальная должность президента театра, однако артистка ни разу не появлялась в здании театра с 2019 года. После нашумевшей постановки «Чудесный грузин»
, к участию в которой Бояков пригласил Ольгу Бузову
, Доронина написала открытое письмо Владимиру Путину
, призвав президента изгнать из театра действующее руководство. Уволив Боякова, Кехман неоднократно заявлял о том, что поддерживает связь с Дорониной и с минуты на минуту ждёт её возвращения в театр. Однако Бояков отмечает, что спустя несколько месяцев этого так и не произошло.
«Он просто написал, что она приедет, и она не приехала. Пять месяцев прошло с тех пор, как я ушёл. За эти пять месяцев нет ни одного спектакля в театре. Он пришёл для того, чтобы сделать ремонт.
Мне мой папа покойный, в день, когда меня назначили [худруком театра], первое что сказал: «Не дай бог, что-то сделаешь против Дорониной». Я сделал всё для того, чтобы отношения с ней выстроить. Писал письма, мы разговаривали по телефону. Она обещала приехать… Её задача была сделать так, чтобы после неё ничего в этом театре не было. Собственно, она эту задачу выполнила.
Я категорически не соглашусь с тем, что «Практика» был модный театр, а МХАТ не оказался таковым. Во-первых, он точно уже начал таким оказываться. Во-вторых, то, что мне говорили на моих спектаклях Владимир Меньшов, писатели Евгений Водолазкин и Алексей Варламов - потрясающие слова»
.
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