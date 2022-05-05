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«Её задача была сделать так, чтобы после неё в МХАТе ничего не было»: Эдуард Бояков о Татьяне Дорониной

5 мая
2022 год

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5 мая 2022
Театральный режиссёр, основатель театра «Практика» и соучредитель множества театральных фестивалей (включая «Золотую маску») Эдуард Бояков стал героем нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак!». Около полугода назад назначенный на пост гендиректора МХАТа им. Горького Владимир Кехман попросил Боякова покинуть пост художественного руководителя, занимаемый им с 2018 года. Во время масштабных кадровых чисток Кехман бесперебойно давал интервью, критикуя репертуарную политику и административную работу бывшего руководства театра. И пообещав вернуть на сцену МХАТа репертуарную классику времен Татьяны Дорониной, закрыл театр на ремонт.
На вопрос о том, почему им с Кехманом так и не удалось сработаться, Бояков ответил, что у нового гендиректора не было никаких творческих задач. «Мы совсем не похожи с ним во взглядах. Это человек совершенно другой природы и другого замеса. Он не имел никакой задачи развивать то, что мы делали. Была задача просто закрыть МХАТ, зачистить это пространство. Он пришёл и в первый же день мне сказал: «Я ничего не понимаю в драматическом театре». И судя по всему, он не соврал тогда».

«Её задача была сделать так, чтобы после неё в МХАТе ничего не было»: Эдуард Бояков о Татьяне Дорониной

Примерно такое же мнение у Боякова сложилось о Татьяне Дорониной, возглавлявшей театр с 1987 по 2018 годы. После прихода Боякова за Дорониной закрепилась формальная должность президента театра, однако артистка ни разу не появлялась в здании театра с 2019 года. После нашумевшей постановки «Чудесный грузин», к участию в которой Бояков пригласил Ольгу Бузову, Доронина написала открытое письмо Владимиру Путину, призвав президента изгнать из театра действующее руководство. Уволив Боякова, Кехман неоднократно заявлял о том, что поддерживает связь с Дорониной и с минуты на минуту ждёт её возвращения в театр. Однако Бояков отмечает, что спустя несколько месяцев этого так и не произошло.

«Он просто написал, что она приедет, и она не приехала. Пять месяцев прошло с тех пор, как я ушёл. За эти пять месяцев нет ни одного спектакля в театре. Он пришёл для того, чтобы сделать ремонт.
Мне мой папа покойный, в день, когда меня назначили [худруком театра], первое что сказал: «Не дай бог, что-то сделаешь против Дорониной». Я сделал всё для того, чтобы отношения с ней выстроить. Писал письма, мы разговаривали по телефону. Она обещала приехать… Её задача была сделать так, чтобы после неё ничего в этом театре не было. Собственно, она эту задачу выполнила.
Я категорически не соглашусь с тем, что «Практика» был модный театр, а МХАТ не оказался таковым. Во-первых, он точно уже начал таким оказываться. Во-вторых, то, что мне говорили на моих спектаклях Владимир Меньшов, писатели Евгений Водолазкин и Алексей Варламов - потрясающие слова».
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МХАТ им.ГорькогоТеатр "Практика"

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«Её задача была сделать так, чтобы после неё в МХАТе ничего не было»: Эдуард Бояков о Татьяне Дорониной фотографии
«Её задача была сделать так, чтобы после неё в МХАТе ничего не было»: Эдуард Бояков о Татьяне Дорониной фотографии
«Её задача была сделать так, чтобы после неё в МХАТе ничего не было»: Эдуард Бояков о Татьяне Дорониной фотографии
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