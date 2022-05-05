Круглая дата: Юрий Чурсин, Юлия Меньшова и Аня Чиповская

«Её задача была сделать так, чтобы после неё в МХАТе ничего не было»: Эдуард Бояков о Татьяне Дорониной
Бывший худрук театра объяснил, почему он не сработался с Дорониной и Кехманом
3 мая художественный руководитель Театра им. Пушкина Евгений Писарев отметил свой 50-летний юбилей. На концерте в честь юбиляра собрались артисты театра и коллеги Писарева, среди которых Александр Молочников, Константин Хабенский, Аня Чиповская, Таисия Вилкова, Юлия Меньшова, Олег Меньшиков и Константин Райкин.
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