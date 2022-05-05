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Круглая дата: Юрий Чурсин, Юлия Меньшова и Аня Чиповская

5 мая
2022 год

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5 мая 2022

3 мая художественный руководитель Театра им. Пушкина Евгений Писарев отметил свой 50-летний юбилей. На концерте в честь юбиляра собрались артисты театра и коллеги Писарева, среди которых Александр Молочников, Константин Хабенский, Аня Чиповская, Таисия Вилкова, Юлия Меньшова, Олег Меньшиков и Константин Райкин.

Круглая дата: Юрий Чурсин, Юлия Меньшова и Аня Чиповская

Круглая дата: Юрий Чурсин, Юлия Меньшова и Аня Чиповская
фото: Александра Урсуляк

Круглая дата: Юрий Чурсин, Юлия Меньшова и Аня Чиповская
фото: Константин Хабенский

Круглая дата: Юрий Чурсин, Юлия Меньшова и Аня Чиповская
фото: Александр Молочников и Таисия Вилкова

Круглая дата: Юрий Чурсин, Юлия Меньшова и Аня Чиповская
фото: Константин Райкин

Круглая дата: Юрий Чурсин, Юлия Меньшова и Аня Чиповская
фото: Игорь Гордин и Юлия Меньшова

Круглая дата: Юрий Чурсин, Юлия Меньшова и Аня Чиповская
фото: Аня Чиповская

Круглая дата: Юрий Чурсин, Юлия Меньшова и Аня Чиповская
фото: Юрий Чурсин
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Круглая дата: Юрий Чурсин, Юлия Меньшова и Аня Чиповская фотографии
Круглая дата: Юрий Чурсин, Юлия Меньшова и Аня Чиповская фотографии
Круглая дата: Юрий Чурсин, Юлия Меньшова и Аня Чиповская фотографии
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Деконструкция «Железный крест»

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