«Это потеря, это проблема»: Эдуард Бояков о причине массового отъезда артистов из России

Театральный режиссёр и бывший худрук МХАТа им. Горького Эдуард Бояков
стал гостем очередного выпуска шоу «Осторожно, Собчак!»
в котором, среди прочего, обсудил с Ксенией Анатольевной
отток артистов, выступивших с критикой того, что нельзя называть. Обсуждая эмиграцию Чулпан Хаматовой
, Бояков продемонстрировал слабое понимание термина «либерализм», перепутав его с ругательством. «Называть Чулпан Хаматову или Дмитрия Быкова врагами…Да не буду я говорить этого слова по отношению к ним. Просто из уважения к слову «враг», потому что врагов надо уважать. Я не уважаю Чулпан Хаматову, нет. Ну, потому что она либерал. [Либерала нельзя уважать]. Потому что сегодня либералы занимают позицию совершенно точно противоположную тому выбору, который с болью, с трудом, но делает Россия. Россия выбирает суверенитет»
.
Тем не менее, Эдуард признаёт, что отток талантливых артистов из России - это огромная потеря. И хотя режиссёр верит в способность культуры к самообновлению, он считает, что к этой утечке привело отсутствие внятной культурной политики и кропотливой многолетней работы по индоктринации идеологии в умы работников культуры.
«Это потеря, это проблема. Мы заработали это. Мы сами виноваты. То преступное невнимание, которое уделяется в культурной политике к тонким процессам в символическом поле…Это процессы сложные. Мне очень больно, но при этом я уверен, что русская культура способна обновиться. Уехал - до свидания. Разбирайся со своей совестью и со своими комплексами. Не запутался ли ты, не предаешь ли ты Россию? Сам себя спроси, не предатель ли ты? А я не судья.
Половина из тех, кто уехал, осудив спецоперацию, могли бы остаться, если бы у нас была культурная политика. [Для того, чтобы эти люди остались, надо было] разговаривать с ними. Помогать им понять ситуацию. Заранее их готовить»
.
Происходящее сегодня в мире Эдуард считает историческим переделом, по значимости превосходящим падение СССР: «То, что сейчас происходит с миром - это невероятные процессы. Мы внутри такого тектонического перехода. Я думаю даже, что 1991 год - конец Холодной войны и изменение геополитической конфигурации - не такое большое событие, как то, во что мы входим сейчас»
.
обсуждение >>