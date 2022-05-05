«Я теперь как бабуля»: Софи Тёрнер о переменах, связанных с материнством

В феврале 2022 года стало известно
, что в семье звезды сериала «Игра престолов» Софи Тёрнер
и музыканта Джо Джонаса
грядёт пополнение - 26-летняя актриса готовится к рождению второго ребёнка. Летом 2020 года у супругов родилась дочь Уилла
- и это предсказуемо перевернуло жизнь Софи.
«Раньше я была такая рок-н-ролльная и спонтанная. Уверена, что где-то в глубине души я до сих пор такая. Но с материнством становишься куда менее крутым. Я теперь как бабуля»
, - шутливо призналась Софи в интервью журналу «Elle»
.
Однако материнство, видимо, пришлось актрисе по душе: «В этом и состоит для меня смысл жизни - растить новое поколение. Самая прекрасная вещь на свете - видеть то, как моя дочь набирается сил. Так что мы очень взволнованны расширением нашего семейства. Это лучшее благословение»
.
Софи и Джонас познакомились в 2016 году, а их свадьба пришлась на тот момент, когда завершались съёмки «Игры престолов». Для актрисы переход от карьеры к семье оказался благоприятным и спасительным. И помог избежать того, что, например, настигло
её коллегу Кита Харингона
. «Я рада тому, что у меня появилось направление для развития. Если бы не Джо, думаю, что я почувствовала бы себя немного потерянной после финала «Игры престолов». Но отношения заставили меня двигаться к новой главе жизни, которая оказалась очень волнующей и на которой мне удалось сфокусироваться»
.
Работая в кино с 15 лет, к своим 26 Софи изрядно подустала от пристального внимания публики и старается вести умеренно светскую жизнь, выходя в свет лишь тогда, когда чувствует, что это необходимо. Памятуя о собственном опыте, актриса оберегает свою дочь от внешнего мира. «Моя дочь на это не подписывалась. Я знаю, как работа в этой индустрии влияет на психическое состояние - когда тебя каждый день преследуют фотографы и когда комментируется каждый твой шаг. Я не хочу, чтобы она сталкивалась с этим до тех пор, пока она не скажет: «Это то, чем я хочу заниматься». На этот счёт у нас достаточно всё строго. Мы поддержим её в любых начинаниях, но не думаю, что мы позволим ей заниматься чем-то профессионально до наступления 18-летия. Ещё я постараюсь сделать так, чтобы моя дочь не превратилась в избалованного кумовством ребёнка»
.
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