«Они повышают уровень тревожности»: Софи Тёрнер объяснила, почему отказалась от соцсетей

Полный или частичный отказ от соцсетей в среде публичных людей - случай не такой редкий. Киану Ривз
, Скарлетт Йоханссон
, Мила Кунис
, Кристен Стюарт
, Брэд Питт
, Кира Найтли
, Дженнифер Лоуренс
и многие другие спокойно обходятся без соцсетей и оберегают свою личную жизнь от посягательств виртуальной толпы незнакомцев. Многие из них даже и не начинали это пагубное погружение в мир судорожного скроллинга ленты. А некоторые, как, например, Памела Андерсон
, опытным путём пришли к необходимости отказа от соцсетей из соображений безопасности для здоровья. К последним относится звезда сериала «Игра престолов» Софи Тёрнер
, которая стала знаменитой за несколько лет до совершеннолетия. Публичность сильно повлияла на психическое здоровье актрисы, а соцсети добили, пагубно сказавшись на её восприятии собственного тела.
«С социальными сетями у меня отношения в спектре от любви до ненависти. Лучше б я вообще не втягивалась в это. Я читаю комментарии в [соцсети, запрещённой в РФ] и думаю: «Ну вот, все думают обо мне так же». Это совершенно поглотило меня»
, - призналась актриса в интервью журналу «Elle»
. «Лучший совет, который мне когда-либо давали… В общем, довольно долго я страдала расстройством пищевого поведения и у меня был компаньон. Даже не знаю, вы в курсе, кто такой компаньон? Это терапевт, который жил вместе со мной и задачей которого было убедиться в том, чтобы я не делала ничего вредного, когда дело касалось моих пищевых привычек.
Однажды, когда я снова и снова проигрывала в мыслях какой-то комментарий, который я увидела в [запрещённой в РФ соцсети], и думала о том, что я жирная и нежеланная, терапевт сказала мне: «Пойми, что всем плевать. Я знаю, что ты думаешь о себе так, но больше так не думает никто. Ты не так важна, не обольщайся». Это лучшее, что мне когда-либо кто-либо мог сказать»
.
В конце концов, Софи решила удалить приложение [запрещённой в РФ соцсети] со своего телефона, что благотворно сказалось на её состоянии. «Я заметила, что соцсети делают меня невероятно тревожной, и пытаюсь дистанцироваться от них. Удалить их с телефона оказалось весьма полезным решением. Теперь, если мне надо заглянуть в соцсети, я это делаю на несколько минут раз-два в неделю, вместо того, чтобы торчать там часами каждый день. Разница огромная. Живите реальной жизнью - это гораздо веселее»
.
По выше означенным причинам Софи очень внимательно относится к своему психическому здоровью и регулярно проходит сеансы психотерапии. «Мне до сих пор приходится делать это еженедельно. Иногда я отправляюсь на ретрит, чтоб как-то восстановить баланс. И у меня до сих пор случаются дни, когда я чувствую себя подавленной и тревожусь. Но поскольку у меня уже есть инструментарий, я могу этим управлять. Я знаю, что для меня хорошо, а что плохо. И я знаю, что мне нужно сделать, чтобы привести себя в хорошее состояние»
.
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