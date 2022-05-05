«Они повышают уровень тревожности»: Софи Тёрнер объяснила, почему отказалась от соцсетей

анонс

«Извинения прошу не присылать»: Иван Ургант ответил на претензии Эдуарда Боякова

Актриса призналась, что поскучнела после появления ребёнка

«Я теперь как бабуля»: Софи Тёрнер о переменах, связанных с материнством

5 мая

«Это потеря, это проблема»: Эдуард Бояков о причине массового отъезда артистов из России

Режиссёр считает, что «надо было всех заранее готовить». На слабом огне.