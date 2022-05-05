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«Извинения прошу не присылать»: Иван Ургант ответил на претензии Эдуарда Боякова

5 мая
2022 год

Лайфстайл >>
5 мая 2022
С начала своего затяжного отпуска Иван Ургант всплывал в медийном пространстве лишь раз - чтобы заверить своих подписчиков в [запрещённой в РФ соцсети] в том, что он пока не собирается эмигрировать из России. За прошедшие два с лишним месяца о ведущем ходили разнообразные слухи, а его имя упоминалось в одном предложении со словом «предатель» бесчисленное множество раз. По обыкновению, Иван не тратил время на опровержения и комментарии, однако одно высказывание сумело привлечь внимание ведущего. Ради чего он даже «распечатал» свой новенький телеграм-канал.

Бывший художественный руководитель МХАТа им. Горького Эдуард Бояков «купился» на провокационный ролик, который был опубликован на неофициальном канале, посвященном шоу «Вечерний Ургант». Не разобравшись толком в ситуации, Бояков объвил Урганта врагом и предателем, пообещав плюнуть ему в лицо при встрече.

«Извинения прошу не присылать»: Иван Ургант ответил на претензии Эдуарда Боякова

«Обещаю: если эта тварь, выкладывающая у себя горящие танки с буквой Z, окажется на расстоянии плевка от меня, то она его получит. Это гарантировано. Остальное — по ситуации. Она ещё не раз нас удивит, не сомневайтесь», - безапелляционно заявил Бояков.

Ксения Собчак рассказала Эдуарду, что публикация ролика - чистая провокация и фейк, к которой Ургант не имеет отношения. Как и многие пожилые мужчины, с трудом признающие собственные ошибки, Бояков не отступился от своей позиции и ответил, что Урганту следовало немедленно заявить о своей непричастности к публикации. А до этого момента - он под подозрением. «Если бы я услышал это из уст Урганта… Мне кажется, это необходимо сделать, когда миллионы людей в стране уверены, что ты это сделал. Просто надо выйти и сказать: «Ребята, я этого клипа не выкладывал». Я первый, кто ему напишет смс с извинениями».

Сегодня Ургант лично ответил Эдуарду в своём телеграм-канале, исполнив свой гражданский долг перед миллионами людей в стране.

«Извинения прошу не присылать»: Иван Ургант ответил на претензии Эдуарда Боякова

«Я конечно, как вы понимаете, все глупости написанные и сказанные про себя комментировать не собираюсь, но есть один выдающийся случай, о котором стоит упомянуть. Итак…

Эдуарду Б.

Прослышав о Вашем мужественном решении плюнуть в меня при встрече, я испытал смешанные чувства - с одной стороны, как учили меня старшие товарищи, не будет ячменя. С другой, думал я, Эдуард человек основательный, глубокий, начнёт копить слюну, и при отсутствии нашей встречи в ближайшее время существует огромный риск самозахлебнуться. Тем самым обезглавив прогрессивную и культурную жизнь страны…Нет, сказал я себе, ты не имеешь права молчать. Итак, ничего я не публиковал! Это вообще мой первый пост в Telegram. А это значит, дорогой Эдуард, пришло время глотать!

P.S. Извинения Ваши прошу мне не присылать, ибо ввиду стеснённых жизненных обстоятельств временно не имею возможности подтираться смартфоном».
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«Извинения прошу не присылать»: Иван Ургант ответил на претензии Эдуарда Боякова фотографии
«Извинения прошу не присылать»: Иван Ургант ответил на претензии Эдуарда Боякова фотографии
«Извинения прошу не присылать»: Иван Ургант ответил на претензии Эдуарда Боякова фотографии
«Извинения прошу не присылать»: Иван Ургант ответил на претензии Эдуарда Боякова фотографии
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