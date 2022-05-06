«Я в ужасе. Меня не услышали»: Филипп Киркоров о реакции на его обращение в защиту Максима Галкина и Аллы Пугачёвой

«Я сейчас в ужасе, что мои слова не услышали... И вторят, как зомби вторят, что я не должен заступаться за своих друзей, потому что у них альтернативная позиция. Но подождите – я уверен, что никто не имеет права обсуждать и очернять публично личную жизнь кого бы то ни было. Мои слова об агрессии, которая всё больше определяет стиль общения в публичном пространстве, очень правильные. Я сразу подумал об их детях, которые общаются со сверстниками. Как им принять такую реальность? Может быть, в Израиле они в относительной информационной безопасности. А потом? Я удивлен, что мать троих детей (Маргарита, которую я всегда ценил как журналиста и просто порядочного человека) об этом не подумала. На мой взгляд, я правильно всё сказал, по делу».
фото: Маргарита Симоньян
«Всем надо задуматься, в кого мы превратимся с таким рвением обличать чужие «пороки». Я человек чести и никогда не отступлюсь от своих принципов и своих друзей, я готов защищать их в публичном и не публичном пространстве. Я патриот нашей страны, для меня большая честь поздравления от нашего президента, огромнейшая честь, что на мои юбилейные концерты пришло более 30 тысяч человек в Москве и Санкт-Петербурге. Но местечковые «постовые» настолько извращают, «эксбиционируют» в страхе за кресло под своей пятой точкой, что побуждают людей к страху, выдавливая их из страны», – сказал Филипп.
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