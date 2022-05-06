Мария Машкова рассказала, как Евгения Брик перед смертью помогла ей с ролью

Мария Машкова переехала в США в 2017-м году и не раз рассказывала о трудностях жизни за границей. Актрисе пришлось строить карьеру с нуля: ей постоянно отказывали в проектах, поэтому Мария не спешила разрывать связи с отечественным кинопроизводством. Однако в прошлом году Машковой предложили главную роль в американском фильме, – с этим ей помогла ныне покойная Евгения Брик.
«У меня есть папка со списком проектов и ролей, которые я не получила. Первую свою работу в Америке я получила год назад. Это история и про русского человека, и про укpaинцa. Я снималась в Укpaинe в сериале, но вернулась к детям и мужу на Новый год. Вдруг мне звонит мой агент и говорит, что со мной хочет поговорить большой американский кастинг-директор. Он делал все кастинги от «Американского пирога» до «Мистера и миссис Смит». Есть сценарий, главная роль. Артистка, которая была утверждена, не может сниматься. Думаю, что за издевательство, но поговорить-то не жалко. И он мне сказал, что я подхожу идеально, а завтра я буду говорить с режиссёром. Она позвонила, мы поговорили, меня утвердили. Мне вообще должен был грозить суд, потому что я нарушала контракт по другому проекту. Но на Укpaинe меня простили и дождались».
фото: Евгения Брик
«Самое главное, что когда я приехала на съёмки спустя две недели, я узнала, как на самом деле попала в проект. На роль в американском фильме была утверждена Женя Брик, но она не могла сниматься по состоянию здоровья. Все очень расстроились, но Женя попросила показать ей список русских актрис, которые есть на замену. Она сказала: «Ничего себе! У вас есть все, кроме Маши Машковой. Она вам нужна для этой роли. Если не я, то пусть она снимается». Она мне даже не сказала. Мы были хорошими приятельницами, но близко не дружили. Мы с ней созвонились и она сказала: «Машка, ну неужели ты бы так не сделала?» Это очень крутой человек».
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