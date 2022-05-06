«Получить роль по блату можно, сыграть по блату нельзя»: Мария Машкова рассказала, как лишилась роли из-за фамилии

Известная фамилия родителей не всегда открывает путь к успеху в актёрской профессии для младших поколений. Мария Машкова
в недавнем интервью рассказала о том, как ей отказали в роли из-за её отца Владимира Машкова
.
На вопрос о том, помогает ли Марии её фамилия в профессии, актриса ответила, что «это всегда возможность войти в дверь»
: «Людям интересно, обосрётся или нет дочка Машкова. Меня утвердили в сериал военный снайпершу играть. Мне было 19 лет, я училась на втором курсе. Я была так счастлива, готовилась к съёмкам. Но меня сняли с роли за неделю до съёмок, потому что выяснилось, что продюсер не любит моего папу. Почти всегда я сталкиваюсь с мнением, что мне дают роль, потому что я дочь Машкова. Сначала я болезненно реагировала. Мне мама помогла – сказала, что получить роль по блату можно, но сыграть по блату её нельзя. Меня это держало. Я после разговора с ней не думала, а только работала и старалась доказать, что я что-то могу сама»
, – рассказала Мария.
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