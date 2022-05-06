Power of women: Кристен Стюарт, Ким Кэтролл и Ванесса Паради

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В прошедшие выходные в Нью-Йорке состоялась традиционная встреча Variety's Power of Women, посвящённая достижениям женщин в бизнесе и сфере развлечений. Среди номинантов были Дрю Бэрримор, Камила Кабелло, Ким Кэттролл, Куин Латифа и Аманда Сейфрид, которые посетили церемонию лично, а также Билли Портер, Даррен Стар и Эмили Ратаковски, которые пришли в качестве гостей.
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