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Power of women: Кристен Стюарт, Ким Кэтролл и Ванесса Паради

6 мая
2022 год

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6 мая 2022

В прошедшие выходные в Нью-Йорке состоялась традиционная встреча Variety's Power of Women, посвящённая достижениям женщин в бизнесе и сфере развлечений. Среди номинантов были Дрю Бэрримор, Камила Кабелло, Ким Кэттролл, Куин Латифа и Аманда Сейфрид, которые посетили церемонию лично, а также Билли Портер, Даррен Стар и Эмили Ратаковски, которые пришли в качестве гостей.

Power of women: Кристен Стюарт, Ким Кэтролл и Ванесса Паради
фото: Аманда Сейфрид

Power of women: Кристен Стюарт, Ким Кэтролл и Ванесса Паради
фото: Дрю Бэрримор

Power of women: Кристен Стюарт, Ким Кэтролл и Ванесса Паради
фото: Эмили Ратаковски

Power of women: Кристен Стюарт, Ким Кэтролл и Ванесса Паради
фото: Ким Кэтролл

Power of women: Кристен Стюарт, Ким Кэтролл и Ванесса Паради
фото: Билли Портер

Тем временем в Монте-Карло прошёл показ круизной коллекции Chanel, на котором собрались друзья и амбассадоры бренда. Среди них были Кристен Стюарт с невестой Дилан Мейер, Ванесса Паради, Тильда Суинтон и другие.

Power of women: Кристен Стюарт, Ким Кэтролл и Ванесса Паради
фото: Кристен Стюарт

Power of women: Кристен Стюарт, Ким Кэтролл и Ванесса Паради
фото: Дилан Мейер и Кристен Стюарт

Power of women: Кристен Стюарт, Ким Кэтролл и Ванесса Паради
фото: Ванесса Паради

Power of women: Кристен Стюарт, Ким Кэтролл и Ванесса Паради
фото: Тильда Суинтон
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Power of women: Кристен Стюарт, Ким Кэтролл и Ванесса Паради фотографии
Power of women: Кристен Стюарт, Ким Кэтролл и Ванесса Паради фотографии
Power of women: Кристен Стюарт, Ким Кэтролл и Ванесса Паради фотографии
Power of women: Кристен Стюарт, Ким Кэтролл и Ванесса Паради фотографии
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Деконструкция «Железный крест»

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