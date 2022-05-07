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Ким Кэттролл объяснила, почему отказалась от съёмок в продолжении «Секса в большом городе»

7 мая
2022 год

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7 мая 2022

Ким Кэттролл, известная по роли Саманты в сериале «Секс в большом городе», в недавнем интервью изданию Variety рассказала, почему отказалась от съёмок в продолжении проекта. Актриса ушла по собственному желанию ещё в 2017-м году, однако, её не предупредили заранее о том, что Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис воссоединятся в сериале «И просто так». Впрочем, как отмечает Кэтролл, частичка Саманты навсегда останется с ней.

Ким Кэттролл объяснила, почему отказалась от съёмок в продолжении «Секса в большом городе»

«Частичка Саманты всегда со мной. Я играла её, и я любила её. Я чувствовала, что, в конечном счете, должна её защищать. Я играла множество разных персонажей, но почему именно она? То было время принятия СПИДа и возврата к естественной сексуальности. Было очень много параллелей между моим личным профессиональным ростом и развитием моего персонажа. Я очень горда за него», – рассказала Ким.

Ким Кэттролл объяснила, почему отказалась от съёмок в продолжении «Секса в большом городе»

Ким отказалась сниматься в третьем полнометражном фильме «Секс в большом городе», так как её персонаж не получил должного развития, а сам проект, по её мнению, подошёл к логическому финалу. Поэтому на съёмки продолжения сериала её не пригласили. Кроме того, Ким отметила, что тёплых дружеских отношений на площадке у неё не возникло, так как она разделяет профессиональную и личную сферы.

«Я хотела побывать в разных местах, сыграть разных персонажей, потому что я характерная актриса. Мне нравилось быть Самантой, но нужно было двигаться дальше. Можете себе представить, каково вернуться к работе 25-летней давности? Всё должно развиваться, иначе погибнет. Мне казалось правильным, что сериал закончился. Затем был фильм, который закрыл все незаконченные сюжетные линии. А потом ещё фильм. И ещё фильм. И теперь ещё?».

Ким Кэттролл объяснила, почему отказалась от съёмок в продолжении «Секса в большом городе»

«Знаешь, в чем фишка этого шоу? Как, впрочем, и «Эмили в Париже»? Это молодежные шоу. Речь там идет об идеалах молодых людей. О новых открытиях. Оригинальный «Секс в большом городе», может, и был революцией, но совсем в другие времена», – прокомментировала Ким продолжение сериала.
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Ким Кэттролл объяснила, почему отказалась от съёмок в продолжении «Секса в большом городе» фотографии
Ким Кэттролл объяснила, почему отказалась от съёмок в продолжении «Секса в большом городе» фотографии
Ким Кэттролл объяснила, почему отказалась от съёмок в продолжении «Секса в большом городе» фотографии
Ким Кэттролл объяснила, почему отказалась от съёмок в продолжении «Секса в большом городе» фотографии
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