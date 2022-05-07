Анджелина Джоли рассказала о своём визите во Львов

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Ким Кэттролл объяснила, почему отказалась от съёмок в продолжении «Секса в большом городе»

6 мая

«Получить роль по блату можно, сыграть по блату нельзя»: Мария Машкова рассказала, как лишилась роли из-за фамилии

Актрисе отказали за неделю до начала съёмок