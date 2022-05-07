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Анджелина Джоли рассказала о своём визите во Львов

7 мая
2022 год

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7 мая 2022
Анджелина Джоли, которая на прошлой неделе побывала во Львове, рассказала о своей поездке. Актриса опубликовала фотографии из детской больницы и написала историю о девочке, которая нашла «блестящий камень», оказавшийся осколком снаряда.

Анджелина Джоли рассказала о своём визите во Львов

«Когда я была во Львове, мне показали «блестящий камень», который нашла маленькая девочка. Она не поняла, что на самом деле это был осколок снаряда. Его блеск и необычность наверняка привлекли бы внимание ребенка. При взрыве бомбы или снаряда острые осколки тяжёлого металла впиваются в тела тех, кто находится рядом с точкой удара. Многим из детей, с которыми я встречалась, после бомбежки вокзала в Краматорске недавно удалили осколки. Это трудный и болезненный процесс. Фрагменты, которые оказались близко к жизненно важным органам, было слишком опасно удалять, и они остались внутри. Нет никакого смысла в таком вреде для детей. Он выходит за рамки телесных повреждений и наносит эмоциональные и психические травмы», – написала актриса.

Анджелина Джоли рассказала о своём визите во Львов

Актриса не афишировала свой визит, однако он привлёк много внимания. Сперва Джоли заметили в кофейне во Львове, а позже, когда сработала воздушная тревога, в направлении к бомбоубежищу.
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Анджелина Джоли рассказала о своём визите во Львов фотографии
Анджелина Джоли рассказала о своём визите во Львов фотографии
Анджелина Джоли рассказала о своём визите во Львов фотографии
Анджелина Джоли рассказала о своём визите во Львов фотографии
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