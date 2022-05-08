СМИ: Каннский кинофестиваль отказал в аккредитации российским журналистам

В этом году Каннский кинофестиваль отказал в аккредитации российским журналистам, несмотря на заявленный в основной программе фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». В пресс-службе фестиваля сообщили, что аккредитацию прошли только те СМИ, которые «соответствуют официальной позиции фестиваля относительно ситуации на Укpaинe». Однако есть ли среди аккредитованных журналистов хоть кто-то из России, глава пресс-службы не уточнила.
фото: Постер 75-го Каннского кинофестиваля
Основательница проекта CinemaholicsЕкатерина Карслиди тоже не получила ответа от организаторов фестиваля. Екатерина написала в соцсетях, что пресс-служба игнорирует её письма, хотя она указала, что её сайт не имеет никакого отношения к российскому правительству.
«Окей, Каннский кинофестиваль, нам нужно поговорить, раз уж вы, ребята, не отвечаете на мои электронные письма. До фестиваля осталось меньше двух недель, а вы не одобрили и не отклонили аккредитацию ни одного российского независимого журналиста. Из вашего официального заявления было ясно, что вы не пустите на мероприятие тех, кто работает на государственные СМИ. Но, представьте себе, у нас всё ещё есть независимые медиа, чья работа в России с самого начала была сопряжена с трудностями. Почему теперь они сталкиваются с таким лицемерным отношением со стороны Франции?», – написала Екатерина.
Один из представителей российской прессы в беседе с изданием The Wrap предположил, что организаторы фестиваля не знают, как определить позицию каждого отдельного СМИ, поэтому решили отказать всем журналистам из России.
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